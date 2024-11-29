https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986348827.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:21
2024-11-29T01:21
2024-11-29T01:21
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Отмена опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 22.17 мск и продлилась 2 часа 51 минуту.
https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985931372.html
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александр гусев (губернатор), воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
На всей территории Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА