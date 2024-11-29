https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986348827.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:21

2024-11-29T01:21

2024-11-29T01:21

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

воронежская область

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Отмена опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 22.17 мск и продлилась 2 часа 51 минуту.

https://ria.ru/20241127/sevastopol-1985931372.html

воронежская область

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2024

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александр гусев (губернатор), воронежская область