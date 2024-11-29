https://ria.ru/20241129/berlin-1986490003.html

На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет

На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет - РИА Новости, 29.11.2024

На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет

Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета, подозреваемый задержан,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:22

2024-11-29T16:22

2024-11-29T16:22

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета, подозреваемый задержан, сообщило издание Foсus. "Железнодорожная станция Лихтенберг оцеплена из-за текущей операции. Движение поездов в данный момент приостановлено", - сообщила федеральная полиция Берлина в соцсети X. По информации Focus, полиция задержала подозреваемого. При нем был подозрительный предмет, из которого выглядывали провода. По данным правоохранителей, нельзя исключать, что это взрывное устройство. На место прибыли саперы, они проводят проверку. Поезда проезжают станцию без остановки, движение поездов дальнего следования полностью приостановлено.

https://ria.ru/20241111/germaniya-1983154619.html

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в мире, берлин (город), германия