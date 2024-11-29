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На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет - РИА Новости, 29.11.2024
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16:22 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/berlin-1986490003.html
На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет
На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет - РИА Новости, 29.11.2024
На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет
Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета, подозреваемый задержан,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:22
2024-11-29T16:22
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета, подозреваемый задержан, сообщило издание Foсus. "Железнодорожная станция Лихтенберг оцеплена из-за текущей операции. Движение поездов в данный момент приостановлено", - сообщила федеральная полиция Берлина в соцсети X. По информации Focus, полиция задержала подозреваемого. При нем был подозрительный предмет, из которого выглядывали провода. По данным правоохранителей, нельзя исключать, что это взрывное устройство. На место прибыли саперы, они проводят проверку. Поезда проезжают станцию без остановки, движение поездов дальнего следования полностью приостановлено.
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
На железнодорожной станции в Берлине обнаружили подозрительный предмет

Focus: в Берлине оцепили железнодорожную станцию из-за подозрительного предмета

© Getty Images / Drescher/ullstein bildЖелезнодорожный вокзал Берлин-Лихтенберг
Железнодорожный вокзал Берлин-Лихтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Getty Images / Drescher/ullstein bild
Железнодорожный вокзал Берлин-Лихтенберг . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожная станция Лихтенберг в Берлине оцеплена, движение поездов приостановлено из-за обнаружения подозрительного предмета, подозреваемый задержан, сообщило издание Foсus.
"Железнодорожная станция Лихтенберг оцеплена из-за текущей операции. Движение поездов в данный момент приостановлено", - сообщила федеральная полиция Берлина в соцсети X.
По информации Focus, полиция задержала подозреваемого. При нем был подозрительный предмет, из которого выглядывали провода. По данным правоохранителей, нельзя исключать, что это взрывное устройство.
На место прибыли саперы, они проводят проверку. Поезда проезжают станцию без остановки, движение поездов дальнего следования полностью приостановлено.
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