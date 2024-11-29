В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии
Белорусская армия в декабре получит разработанный в республике аналог Starlink
© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для вооруженных сил, который называют аналогом Starlink, сообщил начальник связи вооруженных сил Белоруссии Вадим Романив в эфире телеканала "Беларусь 1".
«
"В прошлом году президенту Республики Беларусь был представлен наш мобильный комплект связи, так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг", - сказал он.
Начальник связи подчеркнул, что до начала нового учебного года (начинается в армии в декабре – ред.) он будет в войсках.
Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии
28 ноября, 15:03