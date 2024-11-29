https://ria.ru/20241129/belorussiya-1986580426.html

В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии

В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии - РИА Новости, 29.11.2024

В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии

Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для вооруженных сил, который называют аналогом Starlink, сообщил... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:32

2024-11-29T22:32

2024-11-29T22:32

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для вооруженных сил, который называют аналогом Starlink, сообщил начальник связи вооруженных сил Белоруссии Вадим Романив в эфире телеканала "Беларусь 1". "В прошлом году президенту Республики Беларусь был представлен наш мобильный комплект связи, так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг", - сказал он.Начальник связи подчеркнул, что до начала нового учебного года (начинается в армии в декабре – ред.) он будет в войсках.

https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986316352.html

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, в мире