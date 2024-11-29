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В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии - РИА Новости, 29.11.2024
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22:32 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/belorussiya-1986580426.html
В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии
В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии - РИА Новости, 29.11.2024
В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии
Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для вооруженных сил, который называют аналогом Starlink, сообщил... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:32
2024-11-29T22:32
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для вооруженных сил, который называют аналогом Starlink, сообщил начальник связи вооруженных сил Белоруссии Вадим Романив в эфире телеканала "Беларусь 1". &quot;В прошлом году президенту Республики Беларусь был представлен наш мобильный комплект связи, так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг&quot;, - сказал он.Начальник связи подчеркнул, что до начала нового учебного года (начинается в армии в декабре – ред.) он будет в войсках.
https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986316352.html
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
В Белоруссии разработали аналог Starlink для армии

Белорусская армия в декабре получит разработанный в республике аналог Starlink

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для вооруженных сил, который называют аналогом Starlink, сообщил начальник связи вооруженных сил Белоруссии Вадим Романив в эфире телеканала "Беларусь 1".
«

"В прошлом году президенту Республики Беларусь был представлен наш мобильный комплект связи, так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг", - сказал он.

Начальник связи подчеркнул, что до начала нового учебного года (начинается в армии в декабре – ред.) он будет в войсках.
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