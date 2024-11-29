https://ria.ru/20241129/beglov-1986476131.html

Беглов: в Петербурге особое отношение к объектам культурного наследия

Беглов: в Петербурге особое отношение к объектам культурного наследия - РИА Новости, 29.11.2024

Беглов: в Петербурге особое отношение к объектам культурного наследия

Сохранение исторического наследия Санкт-Петербурга и повышение уровня комфорта жителей является одним из приоритетов развития города, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:53

2024-11-29T15:53

2024-11-29T15:53

санкт-петербург

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александр беглов

ирек файзуллин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Сохранение исторического наследия Санкт-Петербурга и повышение уровня комфорта жителей является одним из приоритетов развития города, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в пятницу состоялась встреча Беглова с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Она состоялась в рамках Всероссийского форума капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда, собравшего в Петербурге региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. "Петербург - город с самым большим количеством объектов культурного наследия. Под Вашим личным вниманием, Александр Дмитриевич, ведётся реализация программ, направленных на появление новых социально значимых объектов, в том числе образовательных, спортивных и культурных. Также большая работа проводится в городе-побратиме Мариуполе. Благодарю команду региона за содействие в организации форума капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда. Сегодня ожидаем плотное живое взаимодействие участников для обмена опытом и совершенствования отрасли", - сказал Файзуллин, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор поблагодарил министра за высокую оценку работы петербургских строителей. Он отметил, что при восстановлении Мариуполя в 2022-2024 годах были выполнены 69 ремонтно-восстановительных мероприятий, в том числе на объектах социальной, образовательной и культурных сфер. Беглов рассказал, что в Петербурге реализуется масштабная региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. В неё включены более 23 тысячи жилых домов. В 2024 году на капитальный ремонт было выделено около 8 миллиардов рублей. Достигнут рекордный объем работ, которые в основном выполнены или близки к завершению. "Особенность петербургского капитального ремонта – внимательное отношение к объектам культурного наследия. Они требуют не только ремонта, но и реставрации. Поэтому основная задача программы состоит в сохранении исторического наследия города и повышении уровня комфорта горожан", - сказал Беглов. Губернатор отметил, что одной из главных задач этого года стал капитальный ремонт домов на Невском проспекте. Фонду капитального ремонта для выполнения работ на Невском проспекте в этом году было выделено дополнительно 2,5 миллиарда рублей. За первый год реализации программы должно быть отремонтировано 40 фасадов и 30 кровель. Он также рассказал министру о подготовке жилого фонда города к зиме. Сегодня Фонд капремонта активно внедряет в работу новые материалы и технологии, в частности, утепление крыш, что препятствует образованию сосулек и наледи. При подготовке к отопительному сезону фондом было отремонтировано 267 систем теплоснабжения, а в 140 домах установлены индивидуальные тепловые пункты. Отмечается также, что в настоящее время в Петербурге находятся в стадии строительства 522 многоквартирных дома площадью 7,6 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20241128/beglov-1986298859.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, ирек файзуллин