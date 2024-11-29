https://ria.ru/20241129/bastrykin-1986475660.html

Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов

Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов - РИА Новости, 29.11.2024

Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:51

2024-11-29T15:51

2024-11-29T17:48

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мигранты

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну, сообщает пресс-служба ведомства. По информации СК, Бастрыкин выступил в дипломатической академии МИД России перед слушателями высших дипломатических курсов с лекцией о взаимодействии Следственного комитета и министерства иностранных дел России. Предметом дискуссии также стала тема миграционной преступности. "Это сложная проблема, она должна решаться комплексно - как путем принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне… Наша позиция – жестко регламентировать въезд мигрантов", - приводятся в релизе слова Бастрыкина.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мигранты