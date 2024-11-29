https://ria.ru/20241129/bastrykin-1986475660.html
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов - РИА Новости, 29.11.2024
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:51
2024-11-29T15:51
2024-11-29T17:48
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мигранты
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну, сообщает пресс-служба ведомства. По информации СК, Бастрыкин выступил в дипломатической академии МИД России перед слушателями высших дипломатических курсов с лекцией о взаимодействии Следственного комитета и министерства иностранных дел России. Предметом дискуссии также стала тема миграционной преступности. "Это сложная проблема, она должна решаться комплексно - как путем принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне… Наша позиция – жестко регламентировать въезд мигрантов", - приводятся в релизе слова Бастрыкина.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мигранты
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Мигранты
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов
Глава СК Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в Россию