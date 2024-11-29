Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 29.11.2024 (обновлено: 17:48 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/bastrykin-1986475660.html
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов - РИА Новости, 29.11.2024
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:51
2024-11-29T17:48
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:156:2986:1836_1920x0_80_0_0_ee89904b7a98999b0f7577f0aea740aa.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну, сообщает пресс-служба ведомства. По информации СК, Бастрыкин выступил в дипломатической академии МИД России перед слушателями высших дипломатических курсов с лекцией о взаимодействии Следственного комитета и министерства иностранных дел России. Предметом дискуссии также стала тема миграционной преступности. "Это сложная проблема, она должна решаться комплексно - как путем принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне… Наша позиция – жестко регламентировать въезд мигрантов", - приводятся в релизе слова Бастрыкина.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_94f6f14c4d22fa424a13bbe8346ce165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мигранты
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Мигранты
Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов

Глава СК Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации СК, Бастрыкин выступил в дипломатической академии МИД России перед слушателями высших дипломатических курсов с лекцией о взаимодействии Следственного комитета и министерства иностранных дел России. Предметом дискуссии также стала тема миграционной преступности.
«
"Это сложная проблема, она должна решаться комплексно - как путем принятия мер правоохранителями, так и на межгосударственном уровне… Наша позиция – жестко регламентировать въезд мигрантов", - приводятся в релизе слова Бастрыкина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
23 июля, 08:00
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Мигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала