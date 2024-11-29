https://ria.ru/20241129/bajden-1986542103.html

Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба

Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба - РИА Новости, 29.11.2024

Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:55

2024-11-29T17:55

2024-11-29T18:01

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и ядерное оружие. "Его (Байдена - ред.) мышление было сформировано логикой холодной войны. С ним нельзя говорить о членстве Украины в НАТО. С ним нельзя говорить о ядерном оружии. Потому что эти темы нервируют его", - заявил он в интервью газете Financial Times. Бывший украинский министр также считает, что Украине повезло, что в 2022 году президентом США оказался Джо Байден, так как в противном случае ситуация для Киева сложилась бы намного хуже. На вопрос журналиста о том, почему, по мнению Кулебы, западные союзники не спешат поставлять Украине оружие, он ответил, что это обычно самый сложный вопрос - почему Запад не делает чего-то. Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html

https://ria.ru/20241124/oruzhie-1985428632.html

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украина, россия, сша, джо байден, дмитрий кулеба, дмитрий песков, нато, в мире