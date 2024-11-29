Рейтинг@Mail.ru
Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 29.11.2024 (обновлено: 18:01 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/bajden-1986542103.html
Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба
Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба - РИА Новости, 29.11.2024
Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба
Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:55
2024-11-29T18:01
украина
россия
сша
джо байден
дмитрий кулеба
дмитрий песков
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_0:8:1823:1033_1920x0_80_0_0_cf5d1ce1245a042b196c136598b5bc05.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и ядерное оружие. "Его (Байдена - ред.) мышление было сформировано логикой холодной войны. С ним нельзя говорить о членстве Украины в НАТО. С ним нельзя говорить о ядерном оружии. Потому что эти темы нервируют его", - заявил он в интервью газете Financial Times. Бывший украинский министр также считает, что Украине повезло, что в 2022 году президентом США оказался Джо Байден, так как в противном случае ситуация для Киева сложилась бы намного хуже. На вопрос журналиста о том, почему, по мнению Кулебы, западные союзники не спешат поставлять Украине оружие, он ответил, что это обычно самый сложный вопрос - почему Запад не делает чего-то. Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html
https://ria.ru/20241124/oruzhie-1985428632.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_59:0:1823:1323_1920x0_80_0_0_3091f629945adbc2f9a54f3122b09107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, джо байден, дмитрий кулеба, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Байден мыслит категориями холодной войны, заявил Кулеба

Кулеба заявил, что с Байденом нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и ЯО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны, поэтому с ним нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и ядерное оружие.
"Его (Байдена - ред.) мышление было сформировано логикой холодной войны. С ним нельзя говорить о членстве Украины в НАТО. С ним нельзя говорить о ядерном оружии. Потому что эти темы нервируют его", - заявил он в интервью газете Financial Times.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
США и Европа думают вернуть Украине ядерное оружие, пишет NYT
22 ноября, 11:40
Бывший украинский министр также считает, что Украине повезло, что в 2022 году президентом США оказался Джо Байден, так как в противном случае ситуация для Киева сложилась бы намного хуже.
На вопрос журналиста о том, почему, по мнению Кулебы, западные союзники не спешат поставлять Украине оружие, он ответил, что это обычно самый сложный вопрос - почему Запад не делает чего-то.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Медведев прокомментировал идеи снабдить Киев атомным оружием
24 ноября, 12:07
 
УкраинаРоссияСШАДжо БайденДмитрий КулебаДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала