https://ria.ru/20241129/azovskiyflot-1986466440.html

Первый русский флот. Как Петр I строил корабли для войны с турками

Первый русский флот. Как Петр I строил корабли для войны с турками - РИА Новости, 29.11.2024

Первый русский флот. Как Петр I строил корабли для войны с турками

29 июля 1696 года турецкая крепость Азова сдалась русскому царю. Петр I заполучил для России выход к морю. Однако, для защиты завоеваний и дальнейшего соперничества с османами стране требовался мощный флот. Какой эксперимент царя не оправдал себя, где построили первый русский линейный корабль и какие нововведения в его конструкцию внес сам Петр I.

2024-11-29T17:35

2024-11-29T17:35

2024-11-29T18:41

история русского флота

интервью

петр i

азов

россия

донской государственный технический университет

воронеж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986033180_0:2:704:398_1920x0_80_0_0_44b02d4ca0f1a49a92de9e7b5f3a5a3f.png

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.30 октября 1696 года Боярская дума приняла решение: "Морским судам быть". С этого дня свою историю отсчитывает российский военно-морской флот. О том, где и кто строил корабли для Азовского флота, и какое участие в этом принимал русский царь, мы поговорили с заведующей отделом "История создания Российского флота" Воронежского областного краеведческого музея Еленой Селезневой и доктором исторических наук, профессором Донского государственного технического университета Владимиром Трутом.— Владимир Петрович, почему Петру I вообще понадобилось решение бояр, неужели его власти не хватало для того, чтобы запустить процесс строительства флота?— На тот момент Петр I не обладал единоличностью власти. Правление Петра — это период перехода от сословно-представительной монархии к монархии абсолютной. В чем разница? При сословно-представительной монархии власть самодержца ограничивается представительным органом знати — Боярской думой. Поэтому Петр запросил решения бояр. Это были люди умные, опытные, я бы сказал, осторожные. Они понимали, что флот — огромнейшее напряжение сил всего государства. Тем не менее планировалось построить действительно полноценный, мощный флот из 40 и даже чуть больше судов. Причем, как говорилось в решении Боярской думы, я процитирую: "Корабли делать со всей готовностью: и с пушками, и с мелким ружье, как им быть в войне". Это говорит о намерении создать полноценный военный флот. А центром создания Азовского флота был обвялен Воронеж.— Решение бояр нужно было еще и потому, что Петр I планировал строить флот на частные деньги? Тогда состоятельные люди гневались бы на все правительство, а не на одного царя... Что из себя представляли кумпанства, которые царь обязал финансировать строительство флота?— Это объединение прежде всего землевладельцев. Объединялись богатые состоятельные люди для строительства военно-морских судов. И все состоятельные помещики без исключения должны были объединяться в эти кумпанства, вносить свои деньги — за счет этих частных денег, строить корабли. Кстати, в кумпанства в обязательном порядке входили влиятельные священнослужители. У нас церковь тоже обязывалась давать деньги на строительство Азовского флота. Всего было создано порядка 30 таких "компаний" — кумпанств.— Елена Николаевна, почему центром кораблестроения был выбран Воронеж?— Воронеж в конце XVII века Воронеж — довольно крупный уездный город с населением порядка 10 000 человек. В городе был опыт строительства речных судов. С 1613 года здесь велось строительство плоскодонных стругов, чтобы сплавлять жалованья, так называемый "донской отпуск" казакам в Черкасск. Водный путь по реке Воронеж и по Дону в Азовское море был освоен. А река Воронеж была тогда полноводна, позволяла проходить кораблям, которые несли на борту до 60 пушек — линейным кораблям. К тому же Воронеж, это граница между лесом и степью. То есть в Воронеже росло большое количество корабельного леса, росли мачтовые сосны. Южнее никакого леса уже нет. В том числе поэтому Петр I выбрал Воронеж. — Как преображался город после решения Боярской думы о строительстве Азовского флота? — Это отправная точка в развитии Воронежа. Строить суда начали не для единичного похода, а для флота — это совершенно иной масштаб. Появляется много верфей в Воронежском крае. Главная верфь была в городе на так называемом Петровском острове. Но были и в пригородах Воронежа, и в современном Воронежском крае. Далее на Дону появились верфи. В Воронеже можно выделить два этапа кораблестроения. Первый — это так называемые кумпанства с 1696 по 1700 годы, когда государство поручало строительство флота крупным, грубо говоря, феодалам. Этот этап считается неудачным, потому что, во-первых, своих кораблестроителей не хватало и приезжали иностранные мастера, к чьей квалификации возникали вопросы. В Воронеже появилась целая немецкая слобода. Во-вторых, кумпанства торопились хоть как сдать работу к сроку, а потом уже как-нибудь достроить. Потому что царь устанавливал очень жесткие сроки, нарушение которых суровое каралось, вплоть до каторжных работ. Качество кораблей в связи с этим было очень плохое. Дерево недостаточно прослушивали, не хватало мастеров, не было единых чертежей, вообще часто чертежей не было чертежей — часто строили по образцу.— А когда государство взяло строительство флота под свой контроль?— С 1700 года начинается казенный период или период Адмиралтейства (Воронежский адмиралтейский приказ — прим. ред.). Руководил Адмиралтейством Федор Апраксин. Сухие доки появились, огромное количество различных мастерских, цехов. В частности, появились литейные предприятия, в Воронеже отливали чугунные пушки, медные трубы. Появились лаборатории, мастерские, где производили гранаты, бомбы, ядра, то есть химическое производство взрывчатых веществ. Парусная, прядильная, канатная, кожевенные мастерские. На плавучих доках специальных — это такие понтоны особой формы, которые как раз под корабли подводили, — по мелководью суда проводили в Азовское море. Мастерские, где делали различные приборы: компасы, часы. Фонарные мастерские, где производились стекла, где производили слюду. Огромное количество предприятий — это целый кластер судостроительный, который дал колоссальный импульс Воронежу.— Владимир Петрович, каково значение Азовского флота в истории Военно-морского флота России?— Азовской флот положил начало крупномасштабному военному кораблестроению в России. Это способствовало развитию Балтийского флота. А самое главное — были освоены технологии, было основаны верфи, были подготовлены необходимые высококвалифицированные кадры, и для флота, и для судостроительной отрасли. В сущности говоря, Азовский флот, который очень дорого обошелся нашей стране, он сыграл принципиальную, ключевую роль в том, что Россия стала морской державой.Создание Азовского флота стало фундаментом к обретению Россией морской мощи.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4WT9UXht

азов

россия

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, петр i, азов, россия, донской государственный технический университет, воронеж