https://ria.ru/20241129/avtovaz-1986441535.html

"АвтоВАЗ" назвал цену Lada Aura и дату начала розничных продаж

"АвтоВАЗ" назвал цену Lada Aura и дату начала розничных продаж - РИА Новости, 29.11.2024

"АвтоВАЗ" назвал цену Lada Aura и дату начала розничных продаж

"АвтоВАЗ" начнет розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября, сообщила компания. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:10

2024-11-29T14:10

2024-11-29T18:58

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября, сообщила компания. "Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять — в Санкт-Петербурге, — говорится в заявлении.Уточняется, что рекомендованная розничная цена Lada Aura составляет от 2 599 000 рублей.Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации — стартовая Premier и улучшенная Status. Цена первой будет начинаться с 2,6 миллиона рублей, второй — от 2,8 миллиона. В версии Status салон отделан натуральной кожей, дополнительно предусмотрены комфортные накладные подушки на задних подголовниках, а подогрев заднего сиденья также включает в себя и спинку кресла. В этой комплектации можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с десятидюймовым планшетом, восемью динамиками и сервисами "Яндекс Авто".С начала декабря автомобили поступят в другие регионы страны. При этом заказать "Ауру" можно будет в любом официальном дилерском центре Lada начиная с завтрашнего дня.

https://ria.ru/20240920/lada-1973810560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, москва, санкт-петербург, автоваз, lada vesta