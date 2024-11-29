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Новые памятные места в честь 100-летия Астафьева созданы в Красноярске - РИА Новости, 29.11.2024
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13:20 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/astafev-1986422675.html
Новые памятные места в честь 100-летия Астафьева созданы в Красноярске
Новые памятные места в честь 100-летия Астафьева созданы в Красноярске - РИА Новости, 29.11.2024
Новые памятные места в честь 100-летия Астафьева созданы в Красноярске
Два памятных места в честь 100-летнего юбилея известного сибирского писателя Виктора Астафьева появились в Красноярске, сообщает краевое министерство культуры. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:20
2024-11-29T13:20
красноярск
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Два памятных места в честь 100-летнего юбилея известного сибирского писателя Виктора Астафьева появились в Красноярске, сообщает краевое министерство культуры. В 2024 году отмечается 100 лет со дня рождения сибирского писателя Виктора Астафьева. В честь этого события в крае прошло множество мероприятий. В день рождения писателя в селе Овсянка под Красноярском открылся Национальный центр В.П. Астафьева, который призван сохранять память о выдающемся земляке, рассказывать о его жизни и творчестве. Центр посетили уже более 170 тысяч человек. "На территории Красноярского государственного педагогического университета состоялось открытие скульптуры, посвященной сибирскому писателю Виктору Астафьеву. В этот же день начал работу культурно-исторический коворкинг "Астафьев", - говорится в сообщении. В прошлом году во время прямого эфира в социальных сетях к губернатору Михаилу Котюкову обратились с просьбой поддержать инициативу по установке скульптурной композиции, посвященной писателю, на территории педагогического университета. Глава региона поручил городским и краевым ведомствам подключиться к решению этого вопроса. По конкурсу выбрали лучший эскиз будущей скульптуры. Автором проекта стал творческий коллектив красноярского агентства "АртСтиль" и художник-скульптор Илья Царинный. "В этом году по всей стране прошло множество событий, посвященных 100-летию нашего сибирского писателя. Но эпицентром этого юбилея, конечно же, стал Красноярский край. Установка скульптурной композиции – бюста писателя – завершает цикл памятных мероприятий. Хочу поблагодарить всех, кто был причастен. Пусть образ Виктора Петровича вдохновляет студентов педагогического университета и напоминает всем нам о величии талантов сибирской земли" – сказал министр культуры края Аркадий Зинов. После церемонии открытия скульптуры всех гостей пригласили в новый культурно-исторический коворкинг "Астафьев", расположенный в педагогическом университете. Студенты и преподаватели университета провели литературно-музыкальную гостиную, где рассказали о жизни и творчестве писателя, прочли отрывки из его произведений. Культурно-образовательные мероприятия коворкинга будут проходить регулярно.
https://ria.ru/20241129/nominatsiya-1986362082.html
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красноярск, красноярский край, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Михаил Котюков
Новые памятные места в честь 100-летия Астафьева созданы в Красноярске

В Красноярске создали два памятных места в честь 100-летия Виктора Астафьева

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Два памятных места в честь 100-летнего юбилея известного сибирского писателя Виктора Астафьева появились в Красноярске, сообщает краевое министерство культуры.
В 2024 году отмечается 100 лет со дня рождения сибирского писателя Виктора Астафьева. В честь этого события в крае прошло множество мероприятий. В день рождения писателя в селе Овсянка под Красноярском открылся Национальный центр В.П. Астафьева, который призван сохранять память о выдающемся земляке, рассказывать о его жизни и творчестве. Центр посетили уже более 170 тысяч человек.
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"На территории Красноярского государственного педагогического университета состоялось открытие скульптуры, посвященной сибирскому писателю Виктору Астафьеву. В этот же день начал работу культурно-исторический коворкинг "Астафьев", - говорится в сообщении.
В прошлом году во время прямого эфира в социальных сетях к губернатору Михаилу Котюкову обратились с просьбой поддержать инициативу по установке скульптурной композиции, посвященной писателю, на территории педагогического университета. Глава региона поручил городским и краевым ведомствам подключиться к решению этого вопроса.
По конкурсу выбрали лучший эскиз будущей скульптуры. Автором проекта стал творческий коллектив красноярского агентства "АртСтиль" и художник-скульптор Илья Царинный.
"В этом году по всей стране прошло множество событий, посвященных 100-летию нашего сибирского писателя. Но эпицентром этого юбилея, конечно же, стал Красноярский край. Установка скульптурной композиции – бюста писателя – завершает цикл памятных мероприятий. Хочу поблагодарить всех, кто был причастен. Пусть образ Виктора Петровича вдохновляет студентов педагогического университета и напоминает всем нам о величии талантов сибирской земли" – сказал министр культуры края Аркадий Зинов.
После церемонии открытия скульптуры всех гостей пригласили в новый культурно-исторический коворкинг "Астафьев", расположенный в педагогическом университете. Студенты и преподаватели университета провели литературно-музыкальную гостиную, где рассказали о жизни и творчестве писателя, прочли отрывки из его произведений. Культурно-образовательные мероприятия коворкинга будут проходить регулярно.
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