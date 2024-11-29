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В Армении на газозаправочной станции прогремел взрыв - РИА Новости, 29.11.2024
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21:58 29.11.2024 (обновлено: 23:23 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/armeniya-1986577999.html
В Армении на газозаправочной станции прогремел взрыв
В Армении на газозаправочной станции прогремел взрыв - РИА Новости, 29.11.2024
В Армении на газозаправочной станции прогремел взрыв
Взрыв произошел в пятницу вечером на газозаправочной станции города Ванадзор Лорийской области, в 120 километрах от Еревана, сообщает спасательная служба МВД... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:58
2024-11-29T23:23
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лорийская область
ереван
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ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в пятницу вечером на газозаправочной станции города Ванадзор Лорийской области, в 120 километрах от Еревана, сообщает спасательная служба МВД Армении. "Двадцать девятого ноября в 20:18 (19:18 мск) на пульт дежурного центра кризисного управления Лорийского областного спасательного управления поступило сообщение, что на газозаправочной станции, расположенной на Ереванском шоссе города Ванадзор, произошел взрыв, возник пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место выехали четыре пожарные команды. Информации о пострадавших не поступало. Позднее в спасательной службе сообщили, что пожар был потушен в 20:14 мск. Один пострадавший в результате взрыва был госпитализирован до прибытия спасателей.
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в мире, лорийская область, ереван, армения
В мире, Лорийская область, Ереван, Армения
В Армении на газозаправочной станции прогремел взрыв

В армянском городе Ванадзор прогремел взрыв на газозаправочной станции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАрмения
Армения - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в пятницу вечером на газозаправочной станции города Ванадзор Лорийской области, в 120 километрах от Еревана, сообщает спасательная служба МВД Армении.
"Двадцать девятого ноября в 20:18 (19:18 мск) на пульт дежурного центра кризисного управления Лорийского областного спасательного управления поступило сообщение, что на газозаправочной станции, расположенной на Ереванском шоссе города Ванадзор, произошел взрыв, возник пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехали четыре пожарные команды.
Информации о пострадавших не поступало.
Позднее в спасательной службе сообщили, что пожар был потушен в 20:14 мск. Один пострадавший в результате взрыва был госпитализирован до прибытия спасателей.
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