https://ria.ru/20241129/arabika-1986433565.html

Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года

Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года - РИА Новости, 29.11.2024

Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года

Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени достигнув новых максимумов с 1977 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:46

2024-11-29T13:46

2024-11-29T13:52

экономика

бразилия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени достигнув новых максимумов с 1977 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.43 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,52%, до 3,312 доллара за фунт, или примерно до 7 302 долларов за тонну. А максимально в ходе торгов показатель достигал 3,342 доллара, или 7 367 долларов за тонну, что стало новым рекордом с апреля 1977 года. Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 2,57%, до 5 708 долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 35%. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.

https://ria.ru/20241128/kofe-1986171235.html

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экономика, бразилия