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Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года - РИА Новости, 29.11.2024
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13:46 29.11.2024 (обновлено: 13:52 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/arabika-1986433565.html
Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года
Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года - РИА Новости, 29.11.2024
Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года
Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени достигнув новых максимумов с 1977 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:46
2024-11-29T13:52
экономика
бразилия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени достигнув новых максимумов с 1977 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.43 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,52%, до 3,312 доллара за фунт, или примерно до 7 302 долларов за тонну. А максимально в ходе торгов показатель достигал 3,342 доллара, или 7 367 долларов за тонну, что стало новым рекордом с апреля 1977 года. Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 2,57%, до 5 708 долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 35%. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
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экономика, бразилия
Экономика, Бразилия
Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года

Биржевые цены на арабику достигли новых максимумов с 1977 года

© РИА Новости / Илья НаймушинАрабика
Арабика - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Арабика. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени достигнув новых максимумов с 1977 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.43 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,52%, до 3,312 доллара за фунт, или примерно до 7 302 долларов за тонну. А максимально в ходе торгов показатель достигал 3,342 доллара, или 7 367 долларов за тонну, что стало новым рекордом с апреля 1977 года.
Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 2,57%, до 5 708 долларов за тонну.
Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 35%.
Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
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