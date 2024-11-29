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В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров - РИА Новости, 29.11.2024
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07:48 29.11.2024 (обновлено: 07:51 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/altayskiy_kray-1986359342.html
В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров
В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров - РИА Новости, 29.11.2024
В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров
Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой соццентров после ЧП с отравлением и гибелью постояльцев в частном... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T07:48
2024-11-29T07:51
алтайский край
калманский район
россия
виктор томенко
происшествия
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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой соццентров после ЧП с отравлением и гибелью постояльцев в частном центре."Помогаем людям, чье здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция. Прямо сейчас самое главное — организация лечения и другой необходимой медицинской помощи, в том числе диагностики и наблюдения специалистов. Все, кому требуется, это получают… Возбуждено уголовное дело, так что ответственные — понесут наказание. Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств еще вернемся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере — и государственных, и частных", - написал Томенко в своем Telegram-канале.Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20241129/otravlenie-1986357704.html
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алтайский край, калманский район, россия, виктор томенко, происшествия
Алтайский край, Калманский район, Россия, Виктор Томенко, Происшествия
В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров

Глава Алтая пообещал изучить усиление контроля за работой соццентров после ЧП

© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСоциальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Социальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Социальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой соццентров после ЧП с отравлением и гибелью постояльцев в частном центре.
"Помогаем людям, чье здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция. Прямо сейчас самое главное — организация лечения и другой необходимой медицинской помощи, в том числе диагностики и наблюдения специалистов. Все, кому требуется, это получают… Возбуждено уголовное дело, так что ответственные — понесут наказание. Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств еще вернемся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере — и государственных, и частных", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Главу соццентра на Алтае, где погибли три постояльца, задержали
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Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
 
Алтайский крайКалманский районРоссияВиктор ТоменкоПроисшествия
 
 
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