https://ria.ru/20241129/altayskiy_kray-1986359342.html

В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров

В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров - РИА Новости, 29.11.2024

В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров

Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой соццентров после ЧП с отравлением и гибелью постояльцев в частном... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:48

2024-11-29T07:48

2024-11-29T07:51

алтайский край

калманский район

россия

виктор томенко

происшествия

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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой соццентров после ЧП с отравлением и гибелью постояльцев в частном центре."Помогаем людям, чье здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция. Прямо сейчас самое главное — организация лечения и другой необходимой медицинской помощи, в том числе диагностики и наблюдения специалистов. Все, кому требуется, это получают… Возбуждено уголовное дело, так что ответственные — понесут наказание. Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств еще вернемся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере — и государственных, и частных", - написал Томенко в своем Telegram-канале.Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241129/otravlenie-1986357704.html

алтайский край

калманский район

россия

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алтайский край, калманский район, россия, виктор томенко, происшествия