В Алтайском крае после ЧП обсудят усиление контроля за работой соццентров
Глава Алтая пообещал изучить усиление контроля за работой соццентров после ЧП
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСоциальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Социальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой соццентров после ЧП с отравлением и гибелью постояльцев в частном центре.
"Помогаем людям, чье здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция. Прямо сейчас самое главное — организация лечения и другой необходимой медицинской помощи, в том числе диагностики и наблюдения специалистов. Все, кому требуется, это получают… Возбуждено уголовное дело, так что ответственные — понесут наказание. Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств еще вернемся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере — и государственных, и частных", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.