https://ria.ru/20241129/aleppo-1986409443.html

Террористы обстреляли жилые кварталы в Алеппо

Террористы обстреляли жилые кварталы в Алеппо - РИА Новости, 29.11.2024

Террористы обстреляли жилые кварталы в Алеппо

Террористические группировки на севере провинции Алеппо подвергли минометному обстрелу жилые кварталы городов Нубболь и Захра, сообщает сирийское агентство... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:36

2024-11-29T12:36

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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Террористические группировки на севере провинции Алеппо подвергли минометному обстрелу жилые кварталы городов Нубболь и Захра, сообщает сирийское агентство государственного телерадиовещания. "Вооруженные террористические группировки обстреляли из минометов жилые кварталы Нубболь и Захра на севере провинции Алеппо",- пишет агентство. Поселения Нубболь и Захра, где преимущественно проживают мусульмане-шииты в 2012 были взяты в кольцо террористическими бандформированиями. На протяжении почти четырех лет террористы не могли взять эти населенные пункты под свой контроль, ведя регулярные артиллерийские обстрелы и блокировав какие либо поставки еды и медикаментов, оставив более 35 тысяч человек умирать от голода. В 2016 году сирийской армии при поддержки союзных сил удалось деблокировать город и взять его под полный контроль. В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"* (запрещена в РФ), 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html

https://ria.ru/20241129/siriya-1986353765.html

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