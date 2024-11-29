https://ria.ru/20241129/aeroflot-1986558981.html
Аэрофлот сообщил о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя в системе
Аэрофлот сообщил о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя в системе - РИА Новости, 29.11.2024
Аэрофлот сообщил о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя в системе
Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:04
2024-11-29T19:04
2024-11-29T19:15
аэрофлот
технологии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, сообщила авиакомпания."В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - сообщает "Аэрофлот".При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отмечает компания.
https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
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аэрофлот, технологии
Аэрофлот сообщил о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя в системе
Аэрофлот сообщил о проблемах с оформлением, переоформлением и возвратом билетов