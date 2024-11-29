https://ria.ru/20241129/aeroflot-1986480555.html
"Аэрофлот" представил новый бессрочный уровень программы лояльности
"Аэрофлот" представил новый бессрочный уровень программы лояльности - РИА Новости, 29.11.2024
"Аэрофлот" представил новый бессрочный уровень программы лояльности
Авиакомпания "Аэрофлот" запускает новый бессрочный уровень программы лояльности, он присваивается Платиновым участникам, которые непрерывно подтверждали этот... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:06
2024-11-29T16:06
2024-11-29T16:07
аэрофлот
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает новый бессрочный уровень программы лояльности, он присваивается Платиновым участникам, которые непрерывно подтверждали этот статус на протяжении 10 лет, сообщает пресс-служба перевозчика. "Первые участники нового уровня получат карты в марте 2025 года. Лимитированная именная карта уровня Infinite в стильном минималистичном дизайне выполнена из стали", - говорится в сообщении. В новом уровне предусмотрено два варианта участия. Первый — уровень Infinite Pro — получают пассажиры, которые самостоятельно подтвердили статус "Платина" за предшествующие 10 лет. Они получают полный доступ ко всем привилегиям. Второй — уровень Infinite — присваивается пассажирам, которые не выполнили ежегодные условия квалификации на Платиновый уровень. Набор привилегий будет ограничен, а уровень бессрочный вне зависимости от частоты полетов.
https://ria.ru/20241127/aeroflot-1986024318.html
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аэрофлот
"Аэрофлот" представил новый бессрочный уровень программы лояльности
"Аэрофлот" объявил о запуске нового уровня программы лояльности Infinite
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает новый бессрочный уровень программы лояльности, он присваивается Платиновым участникам, которые непрерывно подтверждали этот статус на протяжении 10 лет, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Первые участники нового уровня получат карты в марте 2025 года. Лимитированная именная карта уровня Infinite в стильном минималистичном дизайне выполнена из стали", - говорится в сообщении.
В новом уровне предусмотрено два варианта участия. Первый — уровень Infinite Pro — получают пассажиры, которые самостоятельно подтвердили статус "Платина" за предшествующие 10 лет. Они получают полный доступ ко всем привилегиям. Второй — уровень Infinite — присваивается пассажирам, которые не выполнили ежегодные условия квалификации на Платиновый уровень. Набор привилегий будет ограничен, а уровень бессрочный вне зависимости от частоты полетов.