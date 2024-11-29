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АдГ выступает за возобновление торговли с Россией, пишет Spiegel

АдГ выступает за возобновление торговли с Россией, пишет Spiegel - РИА Новости, 29.11.2024

АдГ выступает за возобновление торговли с Россией, пишет Spiegel

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы выступает за возобновление торговых отношений с Россией,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:26

2024-11-29T11:26

2024-11-29T11:26

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы выступает за возобновление торговых отношений с Россией, сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ. "Россия фигурирует в нем как поставщик дешевого газа, торговля с которым должна возобновиться. Украина должна строить свое будущее как нейтральное государство вне ЕС и НАТО", - пишет журнал. Как отмечает Spiegel, украинский конфликт в документе не упоминается. Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься на партийном съезде АдГ в январе. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, Альтернативу для Германии на выборах готовы поддержать 18% избирателей, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 32%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - по 4%. Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241113/adg-1983572026.html

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россия, германия, украина, сара вагенкнехт, кристиан линднер, владимир путин, хдс/хсс, евросоюз, нато, в мире