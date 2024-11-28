https://ria.ru/20241128/svo-1986183852.html

Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ

Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024

Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 415 военнослужащих и две боевые бронемашины,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:15

2024-11-28T12:15

2024-11-28T12:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

димитров

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 415 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Гродовка, Красное, Петровка, Николаевка, Новоэкономическое и Лысовка Донецкой Народной Республики."Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

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украина

димитров

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вооруженные силы украины, россия, украина, димитров, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)