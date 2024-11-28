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Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
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12:15 28.11.2024 (обновлено: 12:22 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/svo-1986183852.html
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 415 военнослужащих и две боевые бронемашины,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:15
2024-11-28T12:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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украина
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сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 415 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Гродовка, Красное, Петровка, Николаевка, Новоэкономическое и Лысовка Донецкой Народной Республики."Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, украина, димитров, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Димитров, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ

ВСУ потеряли до 415 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили шесть контратак ВСУ, противник потерял до 415 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Гродовка, Красное, Петровка, Николаевка, Новоэкономическое и Лысовка Донецкой Народной Республики.
"Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДимитровСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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