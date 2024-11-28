https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326511.html

Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины

Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины - РИА Новости, 28.11.2024

Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины

Вооружённые силы РФ утром в четверг нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетического комплекса, работавшего в их интересах, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:56

2024-11-28T19:56

2024-11-28T19:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы РФ утром в четверг нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетического комплекса, работавшего в их интересах, сообщили в Минобороны РФ. "Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)