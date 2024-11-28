https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326511.html
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины - РИА Новости, 28.11.2024
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины
Вооружённые силы РФ утром в четверг нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетического комплекса, работавшего в их интересах, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:56
2024-11-28T19:56
2024-11-28T19:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы РФ утром в четверг нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетического комплекса, работавшего в их интересах, сообщили в Минобороны РФ. "Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины
Минобороны сообщило о нанесении комбинированного удара по объектам ОПК Украины