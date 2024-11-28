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Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 28.11.2024 (обновлено: 19:58 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326511.html
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины - РИА Новости, 28.11.2024
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины
Вооружённые силы РФ утром в четверг нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетического комплекса, работавшего в их интересах, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:56
2024-11-28T19:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы РФ утром в четверг нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетического комплекса, работавшего в их интересах, сообщили в Минобороны РФ. "Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по объектам ОПК и энергетики Украины

Минобороны сообщило о нанесении комбинированного удара по объектам ОПК Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооружённые силы РФ утром в четверг нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетического комплекса, работавшего в их интересах, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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