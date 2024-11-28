https://ria.ru/20241128/sotrudnichestvo-1986262730.html
Путин допустил расширение сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике
Путин допустил расширение сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике - РИА Новости, 28.11.2024
Путин допустил расширение сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике
России и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике, и работа по данному направлению уже ведется, сообщил журналистам президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:29
2024-11-28T16:29
2024-11-28T16:29
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. России и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике, и работа по данному направлению уже ведется, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Традиционно сложились направления нашего сотрудничества - это космос и энергетика, это в наши дни высокие технологии. Мы сейчас по энергопроектам, возможно, расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан лучший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане", - сказал он. По словам Путина, хорошие перспективы развития сотрудничества у России и Казахстана и в сфере промышленности. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин допустил расширение сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике
Путин: Россия и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике