https://ria.ru/20241128/sotrudnichestvo-1986262730.html

Путин допустил расширение сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике

Путин допустил расширение сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике - РИА Новости, 28.11.2024

Путин допустил расширение сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике

России и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике, и работа по данному направлению уже ведется, сообщил журналистам президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:29

2024-11-28T16:29

2024-11-28T16:29

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. России и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике, и работа по данному направлению уже ведется, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Традиционно сложились направления нашего сотрудничества - это космос и энергетика, это в наши дни высокие технологии. Мы сейчас по энергопроектам, возможно, расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан лучший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане", - сказал он. По словам Путина, хорошие перспективы развития сотрудничества у России и Казахстана и в сфере промышленности. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

казахстан

россия

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Наталья Макарова

казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев