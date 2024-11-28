https://ria.ru/20241128/rossija-1986294796.html
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары
Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:40
2024-11-28T17:40
2024-11-28T17:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
вооруженные силы рф
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу еще раз сейчас сказать: конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии (удары со стороны Украины - ред.) в отношении Российской Федерации. Как и когда, каким оружием - это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб министерства обороны. Для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент, то или иное оружие", - сказал Путин журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986275755_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_16896f0d167fdbbc6623a370381db6d0.jpg
"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
2024-11-28T17:40
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-11-28T17:40
true
PT0M13S
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары
Путин: РФ будет отвечать на удары Украины, ответ будет зависеть от масштаба цели