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Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/rossija-1986294796.html
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары
Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:40
2024-11-28T17:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
вооруженные силы рф
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу еще раз сейчас сказать: конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии (удары со стороны Украины - ред.) в отношении Российской Федерации. Как и когда, каким оружием - это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб министерства обороны. Для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент, то или иное оружие", - сказал Путин журналистам.
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4.7
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"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
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россия, украина, владимир путин, в мире, вооруженные силы рф, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-11-28T17:40
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Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары

Путин: РФ будет отвечать на удары Украины, ответ будет зависеть от масштаба цели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Хочу еще раз сейчас сказать: конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии (удары со стороны Украины - ред.) в отношении Российской Федерации. Как и когда, каким оружием - это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб министерства обороны. Для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент, то или иное оружие", - сказал Путин журналистам.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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