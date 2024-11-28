https://ria.ru/20241128/rossija-1986294796.html

Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары

Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал, как Россия будет отвечать на украинские удары

Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:40

2024-11-28T17:40

2024-11-28T17:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

в мире

вооруженные силы рф

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия будет отвечать на удары Украины, характер ответа будет зависеть от масштаба цели, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу еще раз сейчас сказать: конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии (удары со стороны Украины - ред.) в отношении Российской Федерации. Как и когда, каким оружием - это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб министерства обороны. Для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент, то или иное оружие", - сказал Путин журналистам.

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Наталья Макарова

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"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве "Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве 2024-11-28T17:40 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, в мире, вооруженные силы рф, видео