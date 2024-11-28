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Некоторые страны хотят восстановить контакты с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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17:54 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/putin-1986299125.html
Некоторые страны хотят восстановить контакты с Россией, заявил Путин
Некоторые страны хотят восстановить контакты с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Некоторые страны хотят восстановить контакты с Россией, заявил Путин
Россия продолжает контактировать со многими странами, с которыми отношения сейчас непростые, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:54
2024-11-28T17:54
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать со многими странами, с которыми отношения сейчас непростые, заявил президент России Владимир Путин. "У нас контакты продолжаются. Как это не покажется странным, со многими странами, с которыми у нас очень сложные отношения. Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них тоже проявляют желание эти контакты возобновить", - сказал он журналистам. Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.-
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Некоторые страны хотят восстановить контакты с Россией, заявил Путин

Путин: РФ остается в контакте со странами, с которыми имеет непростые отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия продолжает контактировать со многими странами, с которыми отношения сейчас непростые, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас контакты продолжаются. Как это не покажется странным, со многими странами, с которыми у нас очень сложные отношения. Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них тоже проявляют желание эти контакты возобновить", - сказал он журналистам.
Глава российского государства по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.-
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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