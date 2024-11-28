Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о встрече с Меркель - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 28.11.2024 (обновлено: 17:13 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986275515.html
Путин рассказал о встрече с Меркель
Путин рассказал о встрече с Меркель - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о встрече с Меркель
Президент РФ Владимир Путин рассказал детали встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:59
2024-11-28T17:13
владимир путин
германия
в мире
россия
ангела меркель
касым-жомарт токаев
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986280122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e8207e1e96513f15a9ff6fdd9d9c2d4.jpg
АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал детали встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу."Действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приехала к нам в гости с визитом. Вышла моя собака (лабрадор - ред.) Кони. Я уже говорил ей, что не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то никогда бы этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать такую непринужденную, приятную атмосферу", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, действительно ли он "эксплуатировал страх перед собаками" Меркель.Глава государства добавил, что исходил из того, что в Германии относятся к домашним животным очень позитивно."Она потом рассказывала, что ее в детстве укусила собака. Так бывает. Это такая психологическая травма. Я, когда узнал, извинился перед ней", - подчеркнул Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241126/merkel-1985687205.html
германия
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин рассказал о случае с Меркель и его собакой Кони
Путин рассказал о случае с Меркель и его собакой Кони
2024-11-28T16:59
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986280122_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_ce9d0dfc2bacdca03e3afe11d006a8a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, германия, в мире, россия, ангела меркель, касым-жомарт токаев, казахстан
Владимир Путин, Германия, В мире, Россия, Ангела Меркель, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Путин рассказал о встрече с Меркель

Путин заявил, что на встрече с Меркель хотел создать приятную атмосферу

Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал детали встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу.
"Действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приехала к нам в гости с визитом. Вышла моя собака (лабрадор - ред.) Кони. Я уже говорил ей, что не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то никогда бы этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать такую непринужденную, приятную атмосферу", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, действительно ли он "эксплуатировал страх перед собаками" Меркель.
Глава государства добавил, что исходил из того, что в Германии относятся к домашним животным очень позитивно.
"Она потом рассказывала, что ее в детстве укусила собака. Так бывает. Это такая психологическая травма. Я, когда узнал, извинился перед ней", - подчеркнул Путин.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Мемуары Меркель поступят в продажу во вторник
26 ноября, 01:36
 
Владимир ПутинГерманияВ миреРоссияАнгела МеркельКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала