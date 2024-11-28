https://ria.ru/20241128/putin-1986275515.html
Путин рассказал о встрече с Меркель
Путин рассказал о встрече с Меркель - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о встрече с Меркель
Президент РФ Владимир Путин рассказал детали встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:59
2024-11-28T16:59
2024-11-28T17:13
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АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал детали встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу."Действительно, такой случай был. Госпожа Меркель приехала к нам в гости с визитом. Вышла моя собака (лабрадор - ред.) Кони. Я уже говорил ей, что не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то никогда бы этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать такую непринужденную, приятную атмосферу", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, действительно ли он "эксплуатировал страх перед собаками" Меркель.Глава государства добавил, что исходил из того, что в Германии относятся к домашним животным очень позитивно."Она потом рассказывала, что ее в детстве укусила собака. Так бывает. Это такая психологическая травма. Я, когда узнал, извинился перед ней", - подчеркнул Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241126/merkel-1985687205.html
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Путин рассказал о случае с Меркель и его собакой Кони
Путин рассказал о случае с Меркель и его собакой Кони
2024-11-28T16:59
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владимир путин, германия, в мире, россия, ангела меркель, касым-жомарт токаев, казахстан
Владимир Путин, Германия, В мире, Россия, Ангела Меркель, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Путин рассказал о встрече с Меркель
Путин заявил, что на встрече с Меркель хотел создать приятную атмосферу