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Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 28.11.2024
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16:56 28.11.2024 (обновлено: 17:38 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986273858.html
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 28.11.2024
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будут ли нанесены удары по военным или политическим центрам принятия решений в Киеве, ответил анекдотом, что в течение... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:56
2024-11-28T17:38
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украина
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будут ли нанесены удары по военным или политическим центрам принятия решений в Киеве, ответил анекдотом, что в течение дня все возможно. Ранее российский лидер заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины, отметив, что это могут быть центры принятия решений в Киеве. "В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: "Сегодня в течение дня все возможно", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, какие он имел в виду центры - военные или политические, а также каким оружием планируется их поражение. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986265349.html
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"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
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в мире, киев, россия, украина, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве

Путин пошутил, что удар по центру принятия решений Киева возможен в течение дня

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АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будут ли нанесены удары по военным или политическим центрам принятия решений в Киеве, ответил анекдотом, что в течение дня все возможно.
Ранее российский лидер заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины, отметив, что это могут быть центры принятия решений в Киеве.
"В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: "Сегодня в течение дня все возможно", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, какие он имел в виду центры - военные или политические, а также каким оружием планируется их поражение.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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