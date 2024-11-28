https://ria.ru/20241128/putin-1986273858.html
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 28.11.2024
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будут ли нанесены удары по военным или политическим центрам принятия решений в Киеве, ответил анекдотом, что в течение... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:56
2024-11-28T16:56
2024-11-28T17:38
в мире
киев
россия
украина
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986271653_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9395cc70fb9c8fce7be1a7a1ac7dfb86.jpg
АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будут ли нанесены удары по военным или политическим центрам принятия решений в Киеве, ответил анекдотом, что в течение дня все возможно. Ранее российский лидер заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины, отметив, что это могут быть центры принятия решений в Киеве. "В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: "Сегодня в течение дня все возможно", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, какие он имел в виду центры - военные или политические, а также каким оружием планируется их поражение. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986265349.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986271653_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5aab98ca43b6300f3c13539185d1fc39.jpg
"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве
2024-11-28T16:56
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Путин пошутил, что удар по центру принятия решений Киева возможен в течение дня