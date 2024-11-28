https://ria.ru/20241128/putin-1986273858.html

Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве

Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве - РИА Новости, 28.11.2024

Путин пошутил об ударах по центрам принятия решений в Киеве

Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будут ли нанесены удары по военным или политическим центрам принятия решений в Киеве, ответил анекдотом, что в течение... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:56

2024-11-28T16:56

2024-11-28T17:38

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АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вопрос, будут ли нанесены удары по военным или политическим центрам принятия решений в Киеве, ответил анекдотом, что в течение дня все возможно. Ранее российский лидер заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины, отметив, что это могут быть центры принятия решений в Киеве. "В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: "Сегодня в течение дня все возможно", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, какие он имел в виду центры - военные или политические, а также каким оружием планируется их поражение. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

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"Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве "Все возможно в течение дня". Путин об ударах по центру принятия решений в Киеве 2024-11-28T16:56 true PT0M13S

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в мире, киев, россия, украина, владимир путин, касым-жомарт токаев