https://ria.ru/20241128/putin-1986271956.html

Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО

Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО

Россия наступает на линии боевого столкновения в зоне специальной военной операции, будет занимать новые позиции постепенно, заявил журналистам президент России РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:51

2024-11-28T16:51

2024-11-28T17:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

одкб

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астана

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия наступает на линии боевого столкновения в зоне специальной военной операции, будет занимать новые позиции постепенно, заявил журналистам президент России Владимир Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом."Российская армия наступает, уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения. Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас - благодаря мужеству наших ребят", - сказал Путин.В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986271026.html

астана

казахстан

россия

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Путин: "Россия наступает в зоне СВО и будет занимать новые позиции" Россия наступает на линии боевого столкновения в зоне СВО, будет постепенно, как и сейчас, занимать новые позиции, заявил Путин 2024-11-28T16:51 true PT0M16S

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владимир путин, одкб, касым-жомарт токаев, астана, казахстан, россия, в мире