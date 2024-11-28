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Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 28.11.2024 (обновлено: 17:57 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986271956.html
Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО
Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО
Россия наступает на линии боевого столкновения в зоне специальной военной операции, будет занимать новые позиции постепенно, заявил журналистам президент России РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:51
2024-11-28T17:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
одкб
касым-жомарт токаев
астана
казахстан
россия
в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия наступает на линии боевого столкновения в зоне специальной военной операции, будет занимать новые позиции постепенно, заявил журналистам президент России Владимир Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом."Российская армия наступает, уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения. Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас - благодаря мужеству наших ребят", - сказал Путин.В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986268591.html
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Путин: "Россия наступает в зоне СВО и будет занимать новые позиции"
Россия наступает на линии боевого столкновения в зоне СВО, будет постепенно, как и сейчас, занимать новые позиции, заявил Путин
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владимир путин, одкб, касым-жомарт токаев, астана, казахстан, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев, Астана, Казахстан, Россия, В мире
Путин рассказал подробности о ситуации в зоне СВО

Путин: Россия будет занимать новые позиции в зоне СВО постепенно

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия наступает на линии боевого столкновения в зоне специальной военной операции, будет занимать новые позиции постепенно, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
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"Российская армия наступает, уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения. Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас - благодаря мужеству наших ребят", - сказал Путин.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОДКБКасым-Жомарт ТокаевАстанаКазахстанРоссияВ мире
 
 
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