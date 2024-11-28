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Какой сегодня праздник: что отмечают 28 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/prazdnik-1985429829.html
28 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 ноября в России и в мире по календарю
28 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
28 ноября 2024 года праздничный календарь в России и в мире завершает ряд важных, добрых и даже необычных праздников. В этот день отмечают международный День... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:00
2024-11-28T06:00
россия
праздники
религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. 28 ноября 2024 года праздничный календарь в России и в мире завершает ряд важных, добрых и даже необычных праздников. В этот день отмечают международный День сострадания, профессиональный праздник бухгалтеров и вспоминают интересные факты про Царь-колокол. Какой сегодня праздник отмечают в стране и мире, что можно делать в этот день, а чего стоит избегать - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ последние дни ноября в нашей стране найдется немало поводов для искренних поздравлений. Так, 28 ноября можно поздравить знакомых бухгалтеров, перечитать любимые стихи Александра Блока и приготовиться к Рождественскому посту.Профессиональный праздникСчитается, что 28 ноября свой профессиональный праздник могут отмечать все россияне, чья деятельность напрямую связана с бухучетом. Впрочем, у Дня бухгалтера в России нет официально закрепленной за ним праздничной даты, но многие представители этой профессии привыкли отмечать его в последний месяц осени, 21 ноября. Такую дату выбрали потому, что именно в этот день в 1996 году главой страны был подписан закон "О бухгалтерском учете". Однако Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России придерживается иного мнения и предлагает отмечать День бухгалтера 28 ноября, когда документ был опубликован и, соответственно, вступил в силу.Церковный праздник28 ноября по православному календарю стартует Рождественский пост, который длится 40 дней и предваряет один из наиболее важных христианских праздников - Рождество. Этот пост считается далеко не самым строгим, однако мясо, молочные продукты и яйца остаются под запретом на всем его протяжении.В этот же день отмечается и день памяти ставших жертвами гонений на христиан мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (в народе носит название Гурьев день).Также 28 ноября чтят память:Вспоминают в этот день и историю Купятицкой иконы Божией Матери.Народный праздник28 ноября в народном календаре носит название Гурьев день. Считалось, что в этот день приближение зимы становится очень ощутимым, а напуганная предстоящими морозами нечистая сила разбегается прочь и не тревожит людей вплоть до Святок.Внимательно смотрели на погоду: если выпадет снег - сохранится до самой весны, а если внезапно потеплело, то грядущей весной, в мае, теплой погоды ждать уже не стоит.Особые подарки полагались тем, кто появился на свет в Гурьев день. Имениннику нужно было преподнести сено или овес, мол, после этого все его лошади будут здоровы. А еще в этот день люди часто просили у Гурия крепкого здоровья, в первую очередь - спасения от зубной боли.Считалось также, что Гурьев день необходимо провести в мире, без семейных ссор и конфликтов.Какой сегодня праздник в миреВ мировом праздничном календаре 28 ноября тоже насыщен всевозможными событиями. Так, в эту осеннюю дату вот уже более десяти лет отмечается Всемирный день сострадания (его также именуют Всемирный день милосердия). Первоначально он был посвящен доброму отношению к братьям нашим меньшим, но со временем стал призывать к тому, чтобы отказаться от причинения вреда всем живым существам: и людям, и животным.В космическом масштабе 28 ноября - это День Красной планеты (Марса). Именно в этот день в 1964 году к Марсу отправилась с Земли автоматическая станция "Маринер-4", которой впервые в истории удалось сделать снимки планеты с близкого расстояния.В этот же день отмечаются:Памятные даты в истории1365 год - на территории Кремля в столице основан Чудов монастырь.1734 год - во время работ по отливке знаменитого Царь-колокола из строя вышли сразу две литейные печи.1880 год - в Санкт-Петербурге появился на свет поэт-символист Александр Блок.1974 год - последнее выступление Джона Леннона, которое состоялось в Нью-Йорке на концерте Элтона Джона.ИмениныВ этот день именины отмечают Григорий, Дмитрий, Гурий, Николай, Никита, Филипп, Фома, Пётр.
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россия, праздники, религиозные праздники, общество
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Общество

28 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© iStock.com / fizkesСчастливая мать и маленькая дочь
Счастливая мать и маленькая дочь - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / fizkes
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. 28 ноября 2024 года праздничный календарь в России и в мире завершает ряд важных, добрых и даже необычных праздников. В этот день отмечают международный День сострадания, профессиональный праздник бухгалтеров и вспоминают интересные факты про Царь-колокол. Какой сегодня праздник отмечают в стране и мире, что можно делать в этот день, а чего стоит избегать - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В последние дни ноября в нашей стране найдется немало поводов для искренних поздравлений. Так, 28 ноября можно поздравить знакомых бухгалтеров, перечитать любимые стихи Александра Блока и приготовиться к Рождественскому посту.

Профессиональный праздник

Считается, что 28 ноября свой профессиональный праздник могут отмечать все россияне, чья деятельность напрямую связана с бухучетом. Впрочем, у Дня бухгалтера в России нет официально закрепленной за ним праздничной даты, но многие представители этой профессии привыкли отмечать его в последний месяц осени, 21 ноября. Такую дату выбрали потому, что именно в этот день в 1996 году главой страны был подписан закон "О бухгалтерском учете". Однако Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России придерживается иного мнения и предлагает отмечать День бухгалтера 28 ноября, когда документ был опубликован и, соответственно, вступил в силу.
© iStock.com / SolovyovaБухгалтер
Бухгалтер - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© iStock.com / Solovyova
Бухгалтер. Архивное фото

Церковный праздник

28 ноября по православному календарю стартует Рождественский пост, который длится 40 дней и предваряет один из наиболее важных христианских праздников - Рождество. Этот пост считается далеко не самым строгим, однако мясо, молочные продукты и яйца остаются под запретом на всем его протяжении.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Рождественский пост в 2024-2025 году
27 ноября, 15:10
В этот же день отмечается и день памяти ставших жертвами гонений на христиан мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (в народе носит название Гурьев день).
Также 28 ноября чтят память:
  • Преподобного Паисия Величковского;
  • мученика Димитрия;
  • мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия;
  • сщмчч. Николая и Петра пресвитеров, Григория и Никиты диаконов.
Вспоминают в этот день и историю Купятицкой иконы Божией Матери.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВерующая в храме
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Верующая в храме. Архивное фото

Народный праздник

28 ноября в народном календаре носит название Гурьев день. Считалось, что в этот день приближение зимы становится очень ощутимым, а напуганная предстоящими морозами нечистая сила разбегается прочь и не тревожит людей вплоть до Святок.
Внимательно смотрели на погоду: если выпадет снег - сохранится до самой весны, а если внезапно потеплело, то грядущей весной, в мае, теплой погоды ждать уже не стоит.
Особые подарки полагались тем, кто появился на свет в Гурьев день. Имениннику нужно было преподнести сено или овес, мол, после этого все его лошади будут здоровы. А еще в этот день люди часто просили у Гурия крепкого здоровья, в первую очередь - спасения от зубной боли.
Считалось также, что Гурьев день необходимо провести в мире, без семейных ссор и конфликтов.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
27 сентября, 17:44

Какой сегодня праздник в мире

В мировом праздничном календаре 28 ноября тоже насыщен всевозможными событиями. Так, в эту осеннюю дату вот уже более десяти лет отмечается Всемирный день сострадания (его также именуют Всемирный день милосердия). Первоначально он был посвящен доброму отношению к братьям нашим меньшим, но со временем стал призывать к тому, чтобы отказаться от причинения вреда всем живым существам: и людям, и животным.
© iStock.com / HalfpointПоддержка близких
Поддержка - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© iStock.com / Halfpoint
Поддержка близких. Архивное фото
В космическом масштабе 28 ноября - это День Красной планеты (Марса). Именно в этот день в 1964 году к Марсу отправилась с Земли автоматическая станция "Маринер-4", которой впервые в истории удалось сделать снимки планеты с близкого расстояния.
В этот же день отмечаются:
  • Дни независимости сразу трех стран: Панамы, Мавритании и Албании;
  • белорусский праздник Пилиповка (с которого стартует предваряющий Рождество пост).
Колокола с Киевских церквей, доставленные на завод Знамя труда для переплавки - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
"Вырывали язык и били плетью". За что русские храмы лишали "голоса"
20 марта 2022, 08:00

Памятные даты в истории

1365 год - на территории Кремля в столице основан Чудов монастырь.
1734 год - во время работ по отливке знаменитого Царь-колокола из строя вышли сразу две литейные печи.
1880 год - в Санкт-Петербурге появился на свет поэт-символист Александр Блок.
1974 год - последнее выступление Джона Леннона, которое состоялось в Нью-Йорке на концерте Элтона Джона.
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист Джон Леннон - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября 2023, 18:02

Именины

В этот день именины отмечают Григорий, Дмитрий, Гурий, Николай, Никита, Филипп, Фома, Пётр.
Выходные и праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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