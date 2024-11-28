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В Подмосковье анонсировали повышение зарплат педагогов в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:14 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/pedagog-1986237698.html
В Подмосковье анонсировали повышение зарплат педагогов в 2025 году
В Подмосковье анонсировали повышение зарплат педагогов в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2024
В Подмосковье анонсировали повышение зарплат педагогов в 2025 году
Председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова заявила о повышении зарплат педагогов, запланированном в 2025 году. На заседании Мособлдумы... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:14
2024-11-28T15:14
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова заявила о повышении зарплат педагогов, запланированном в 2025 году. На заседании Мособлдумы приняли законопроект, регулирующий финансирование государственных гарантий, сообщил 360.ru.Речь идет о получении бесплатного дошкольного, начального, среднего и дополнительного образования в муниципальных учреждениях за счет областного бюджета. В документе также определен порядок расчета нормативов распределения средств.Как рассказала Самединова, основные изменения связаны с повышением окладов сотрудников в дошкольном и общем образовании. Индексация зарплат педагогов запланирована на фоне увеличения средней заработной платы в регионе.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье анонсировали повышение зарплат педагогов в 2025 году

© РИА Новости / Максим СкопцовУчитель ведет урок в классе
Учитель ведет урок в классе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Максим Скопцов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова заявила о повышении зарплат педагогов, запланированном в 2025 году. На заседании Мособлдумы приняли законопроект, регулирующий финансирование государственных гарантий, сообщил 360.ru.
Речь идет о получении бесплатного дошкольного, начального, среднего и дополнительного образования в муниципальных учреждениях за счет областного бюджета. В документе также определен порядок расчета нормативов распределения средств.
Как рассказала Самединова, основные изменения связаны с повышением окладов сотрудников в дошкольном и общем образовании. Индексация зарплат педагогов запланирована на фоне увеличения средней заработной платы в регионе.
 
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