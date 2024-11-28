https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986332536.html

Директора соццентра на Алтае госпитализировали с признаками отравления

Директора соццентра на Алтае госпитализировали с признаками отравления - РИА Новости, 28.11.2024

Директора соццентра на Алтае госпитализировали с признаками отравления

Директор соццентра в Алтайском крае, где погибли три постояльца и 17 находятся в больницах, тоже госпитализирован с признаками отравления, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:50

2024-11-28T20:50

2024-11-28T20:50

происшествия

россия

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986321693_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3f5767c90ecbe6ce1d58bfdb5eac4fd7.jpg

БАРНАУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Директор соццентра в Алтайском крае, где погибли три постояльца и 17 находятся в больницах, тоже госпитализирован с признаками отравления, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Директору центра "Рубикон" для реабилитации бывших осужденных тоже стало плохо, его госпитализировали с признаками отравления, поэтому пока его задержание невозможно", - рассказал источник. Ранее сообщалось, что в частной социальной организации обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что сейчас в больницах находятся 17 человек, всего же в центре было 22 человека и директор. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986329070.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, алтайский край