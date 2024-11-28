Директора соццентра на Алтае госпитализировали с признаками отравления
В Алтайском крае директора соццентра госпитализировали с признаками отравления
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
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БАРНАУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Директор соццентра в Алтайском крае, где погибли три постояльца и 17 находятся в больницах, тоже госпитализирован с признаками отравления, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Директору центра "Рубикон" для реабилитации бывших осужденных тоже стало плохо, его госпитализировали с признаками отравления, поэтому пока его задержание невозможно", - рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что сейчас в больницах находятся 17 человек, всего же в центре было 22 человека и директор. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.