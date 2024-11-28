https://ria.ru/20241128/odkb-1986245737.html
ОДКБ заявила о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН
ОДКБ заявила о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН - РИА Новости, 28.11.2024
ОДКБ заявила о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН
Лидеры стран ОДКБ заявили о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:45
2024-11-28T15:45
2024-11-28T15:45
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ заявили о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН. Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "В преддверии 20-летия принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя заявляем о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в документе.
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ОДКБ заявила о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН
Лидеры ОДКБ заявили о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН