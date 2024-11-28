https://ria.ru/20241128/mobilizatsiya-1986126096.html

Советник Зеленского не увидел смысла в снижении возраста мобилизации

Советник Зеленского не увидел смысла в снижении возраста мобилизации - РИА Новости, 28.11.2024

Советник Зеленского не увидел смысла в снижении возраста мобилизации

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T03:23

2024-11-28T03:23

2024-11-28T06:02

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. Как ранее передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, администрация президента США Джо Байдена объяснила "чистой математикой" свой призыв к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих. "Не имеет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, предположительн для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", - приводит заявление Литвина украинское издание "Страна.ua". В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985428821.html

https://ria.ru/20241122/mobilizatsiya-1985266515.html

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украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua, алексей гончаренко, в мире