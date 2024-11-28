https://ria.ru/20241128/gumgruz-1986300412.html

Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО

Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 28.11.2024

Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО

Жители Майского района Кабардино-Балкарии передали землякам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли продукты,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:57

2024-11-28T17:57

2024-11-28T18:32

надежные люди

майский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

сво

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НАЛЬЧИК, 28 ноя – РИА Новости. Жители Майского района Кабардино-Балкарии передали землякам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли продукты, медикаменты и тепловизор, сообщила глава районной администрации Татьяна Саенко. "Сегодня отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам в зону СВО. В состав груза вошли медикаменты, предметы гигиены и первой необходимости, пищевые продукты, консервы, домашние закрутки и теплые вещи, которые помогут нашим защитникам в сложных условиях", - написала Саенко в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в сборе помощи активно участвовали сотрудники администрации города и района, которые собрали денежные средства на приобретение тепловизора. Также поддержали инициативу и оказали посильную помощь представители турецкой диаспоры района. Кроме того, бойцам отправили открытки и письма с добрыми пожеланиями от учащихся школ и воспитанников детских садов. Груз в зону СВО доставят волонтеры общественной организации "Движение "Сила в правде".

https://ria.ru/20241114/elbrus-1983852446.html

майский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майский район, кабардино-балкарская республика (кбр), сво