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Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 28.11.2024
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Надежные люди
 
17:57 28.11.2024 (обновлено: 18:32 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/gumgruz-1986300412.html
Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО
Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО
Жители Майского района Кабардино-Балкарии передали землякам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли продукты,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:57
2024-11-28T18:32
надежные люди
майский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
сво
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НАЛЬЧИК, 28 ноя – РИА Новости. Жители Майского района Кабардино-Балкарии передали землякам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли продукты, медикаменты и тепловизор, сообщила глава районной администрации Татьяна Саенко. "Сегодня отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам в зону СВО. В состав груза вошли медикаменты, предметы гигиены и первой необходимости, пищевые продукты, консервы, домашние закрутки и теплые вещи, которые помогут нашим защитникам в сложных условиях", - написала Саенко в своем Telegram-канале. Она уточнила, что в сборе помощи активно участвовали сотрудники администрации города и района, которые собрали денежные средства на приобретение тепловизора. Также поддержали инициативу и оказали посильную помощь представители турецкой диаспоры района. Кроме того, бойцам отправили открытки и письма с добрыми пожеланиями от учащихся школ и воспитанников детских садов. Груз в зону СВО доставят волонтеры общественной организации "Движение "Сила в правде".
https://ria.ru/20241114/elbrus-1983852446.html
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майский район, кабардино-балкарская республика (кбр), сво
Надежные люди, Майский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО
Жители КБР передали гуманитарный груз в зону СВО

Жители Майского района Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз в зону СВО

© Фото : Татьяна Саенко/TelegramГуманитарная помощь землякам в зону СВО от жителей Майского района КБР
Гуманитарная помощь землякам в зону СВО от жителей Майского района КБР - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Татьяна Саенко/Telegram
Гуманитарная помощь землякам в зону СВО от жителей Майского района КБР
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НАЛЬЧИК, 28 ноя – РИА Новости. Жители Майского района Кабардино-Балкарии передали землякам в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в который вошли продукты, медикаменты и тепловизор, сообщила глава районной администрации Татьяна Саенко.
"Сегодня отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам в зону СВО. В состав груза вошли медикаменты, предметы гигиены и первой необходимости, пищевые продукты, консервы, домашние закрутки и теплые вещи, которые помогут нашим защитникам в сложных условиях", - написала Саенко в своем Telegram-канале.
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Она уточнила, что в сборе помощи активно участвовали сотрудники администрации города и района, которые собрали денежные средства на приобретение тепловизора. Также поддержали инициативу и оказали посильную помощь представители турецкой диаспоры района.
Кроме того, бойцам отправили открытки и письма с добрыми пожеланиями от учащихся школ и воспитанников детских садов.
Груз в зону СВО доставят волонтеры общественной организации "Движение "Сила в правде".
 
Надежные людиМайский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)СВО
 
 
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