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Парламент Грузии утвердит новое правительство - РИА Новости, 28.11.2024
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00:40 28.11.2024 (обновлено: 00:41 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/gruziya-1986120538.html
Парламент Грузии утвердит новое правительство
Парламент Грузии утвердит новое правительство - РИА Новости, 28.11.2024
Парламент Грузии утвердит новое правительство
Парламент Грузии соберется в четверг, чтобы выразить доверие обновленному составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:40
2024-11-28T00:41
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии соберется в четверг, чтобы выразить доверие обновленному составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба законодательного органа. Парламент Грузии 11-го созыва, в котором парламентским большинством представлена партия "Грузинская мечта", выразит вотум доверия обновленному составу кабина и правительственной программе. Кандидатом на пост премьера является ранее занимавший эту должность Ираклий Кобахидзе. В его составе правительства три новых кандидата в министры: на пост главы МИД претендует Мака Бочоришвили, на пост главы минюста - Анри Оханашвили, а на пост главы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Давид Сонгулашвили. Правительство будут утверждать лишь депутаты из "Грузинской мечты", оппозиционеры отказались входить в парламент, так как не признают итоги прошедших выборов. Кандидатов на должности министров уже выслушали на объединенных заседаниях парламентских комитетов. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
https://ria.ru/20241127/gruziya-1985935930.html
https://ria.ru/20241125/gruziya-1985514524.html
https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Парламент Грузии утвердит новое правительство

Парламент Грузии в четверг утвердит правительство во главе с премьером Кобахидзе

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии соберется в четверг, чтобы выразить доверие обновленному составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Парламент Грузии 11-го созыва, в котором парламентским большинством представлена партия "Грузинская мечта", выразит вотум доверия обновленному составу кабина и правительственной программе. Кандидатом на пост премьера является ранее занимавший эту должность Ираклий Кобахидзе. В его составе правительства три новых кандидата в министры: на пост главы МИД претендует Мака Бочоришвили, на пост главы минюста - Анри Оханашвили, а на пост главы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Давид Сонгулашвили.
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Вчера, 10:09
Правительство будут утверждать лишь депутаты из "Грузинской мечты", оппозиционеры отказались входить в парламент, так как не признают итоги прошедших выборов.
Кандидатов на должности министров уже выслушали на объединенных заседаниях парламентских комитетов.
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25 ноября, 09:19
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
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19 ноября, 11:53
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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