Парламент Грузии утвердит новое правительство
Парламент Грузии в четверг утвердит правительство во главе с премьером Кобахидзе
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Флаг Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии соберется в четверг, чтобы выразить доверие обновленному составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Парламент Грузии 11-го созыва, в котором парламентским большинством представлена партия "Грузинская мечта", выразит вотум доверия обновленному составу кабина и правительственной программе. Кандидатом на пост премьера является ранее занимавший эту должность Ираклий Кобахидзе. В его составе правительства три новых кандидата в министры: на пост главы МИД претендует Мака Бочоришвили, на пост главы минюста - Анри Оханашвили, а на пост главы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Давид Сонгулашвили.
Правительство будут утверждать лишь депутаты из "Грузинской мечты", оппозиционеры отказались входить в парламент, так как не признают итоги прошедших выборов.
Кандидатов на должности министров уже выслушали на объединенных заседаниях парламентских комитетов.
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ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.