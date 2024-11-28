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Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве - РИА Новости, 02.12.2024
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14:17 28.11.2024 (обновлено: 15:50 02.12.2024)
https://ria.ru/20241128/gorkhozyaystvo-1986894507.html
Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве
Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве - РИА Новости, 02.12.2024
Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве
Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.12.2024
2024-11-28T14:17
2024-12-02T15:50
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда. Занятия проходят на спасательной станции "Строгино", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что до начала зимы спасатели учатся оказывать психологическую поддержку, повторяют азы водолазного дела, вспоминают алгоритмы оказания первой помощи и рассматривают нововведения в нормативных документах. "Зимой столичные водоемы будут патрулировать более 25 судов на воздушной подушке. В настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов", - уточняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве

Горхозяйство: перед становлением льда в Москве спасатели проходят допподготовку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда. Занятия проходят на спасательной станции "Строгино", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что до начала зимы спасатели учатся оказывать психологическую поддержку, повторяют азы водолазного дела, вспоминают алгоритмы оказания первой помощи и рассматривают нововведения в нормативных документах.
"Зимой столичные водоемы будут патрулировать более 25 судов на воздушной подушке. В настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов", - уточняется в сообщении.
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