https://ria.ru/20241128/gorkhozyaystvo-1986894507.html

Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве

Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве - РИА Новости, 02.12.2024

Спасатели на воде проходят допподготовку перед становлением льда в Москве

Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.12.2024

2024-11-28T14:17

2024-11-28T14:17

2024-12-02T15:50

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Спасатели на воде проходят дополнительную подготовку перед становлением льда. Занятия проходят на спасательной станции "Строгино", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что до начала зимы спасатели учатся оказывать психологическую поддержку, повторяют азы водолазного дела, вспоминают алгоритмы оказания первой помощи и рассматривают нововведения в нормативных документах. "Зимой столичные водоемы будут патрулировать более 25 судов на воздушной подушке. В настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241128/puteshestvie-1985785431.html

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городское хозяйство москвы, москва