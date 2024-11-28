Внешняя торговля Финляндии рухнула до минимума с 2021 года
Внешняя торговля Финляндии рухнула до минимума с 2021 года в 96 миллиардов евро
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на гавань Хельсинки, Финляндия
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на гавань Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Объемы внешней торговли Финляндии по итогам первых восьми месяцев этого года упали до трехлетнего минимума, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
По итогам января — августа показатель сократился на 5,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг минимума с 2021-го — 95,9 миллиарда евро.
Финский импорт за этот период составил 48,9 миллиарда евро, а экспорт — 47,1 миллиарда.
Больше всего торговля в абсолютных значениях выросла с Швейцарией — на 112 миллионов евро, Эквадором — на 78 миллионов, Саудовской Аравией — на 75 миллионов, Португалией — на 67 миллионов и Вьетнамом — на 49 миллионов. Сильнее всего сократился товарооборот с Эстонией — на 649 миллионов евро, Германией — на 404 миллиона, Россией — на 381 миллион, Турцией — на 356 миллионов и Тайванем — на 350 миллионов.
Больше Финляндия закупала товары у Швеции (8,58 миллиарда евро), Германии (7,53 миллиарда), Нидерландов (4,64 миллиарда), Норвегии (3,45 миллиарда) и Китая (2,62 миллиарда). Сам Хельсинки больше всего товаров поставлял в Германию (5,6 миллиарда евро), Швецию (5,12 миллиарда), Нидерланды (3,77 миллиарда), Китай (2,28 миллиарда) и Эстонию (1,66 миллиарда).
При этом Россия с объемом в 847,2 миллиона евро заняла во внешней торговле Финляндии 21-е место. В импорте она стала 14-й, а в экспорте — 31-й (603 миллиона и 244 миллиона евро соответственно).
Как заявлял российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, отношения между Россией и Финляндией сейчас полностью разрушены. Так, по решению финских властей закрыта граница. Кроме того, в Москве назвали бессмысленным шагом решение североевропейской страны вступить в НАТО, потому что у границ после этого появятся российские войска и системы вооружений.
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