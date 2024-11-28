https://ria.ru/20241128/finlyandiya-1986127955.html

Внешняя торговля Финляндии рухнула до минимума с 2021 года

Внешняя торговля Финляндии рухнула до минимума с 2021 года - РИА Новости, 28.11.2024

Внешняя торговля Финляндии рухнула до минимума с 2021 года

Объемы внешней торговли Финляндии по итогам первых восьми месяцев этого года упали до трехлетнего минимума, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:17

2024-11-28T04:17

2024-11-28T11:50

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германия

эстония

евростат

экономика

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Объемы внешней торговли Финляндии по итогам первых восьми месяцев этого года упали до трехлетнего минимума, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. По итогам января — августа показатель сократился на 5,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг минимума с 2021-го — 95,9 миллиарда евро.Финский импорт за этот период составил 48,9 миллиарда евро, а экспорт — 47,1 миллиарда. Больше всего торговля в абсолютных значениях выросла с Швейцарией — на 112 миллионов евро, Эквадором — на 78 миллионов, Саудовской Аравией — на 75 миллионов, Португалией — на 67 миллионов и Вьетнамом — на 49 миллионов. Сильнее всего сократился товарооборот с Эстонией — на 649 миллионов евро, Германией — на 404 миллиона, Россией — на 381 миллион, Турцией — на 356 миллионов и Тайванем — на 350 миллионов. Больше Финляндия закупала товары у Швеции (8,58 миллиарда евро), Германии (7,53 миллиарда), Нидерландов (4,64 миллиарда), Норвегии (3,45 миллиарда) и Китая (2,62 миллиарда). Сам Хельсинки больше всего товаров поставлял в Германию (5,6 миллиарда евро), Швецию (5,12 миллиарда), Нидерланды (3,77 миллиарда), Китай (2,28 миллиарда) и Эстонию (1,66 миллиарда). При этом Россия с объемом в 847,2 миллиона евро заняла во внешней торговле Финляндии 21-е место. В импорте она стала 14-й, а в экспорте — 31-й (603 миллиона и 244 миллиона евро соответственно).Как заявлял российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, отношения между Россией и Финляндией сейчас полностью разрушены. Так, по решению финских властей закрыта граница. Кроме того, в Москве назвали бессмысленным шагом решение североевропейской страны вступить в НАТО, потому что у границ после этого появятся российские войска и системы вооружений.

https://ria.ru/20241127/torgovlya-1985915840.html

https://ria.ru/20241123/finlyandiya-1985368631.html

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финляндия, германия, эстония, евростат, экономика