https://ria.ru/20241128/dron-1986239909.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены двое мужчин
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены двое мужчин - РИА Новости, 28.11.2024
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены двое мужчин
Двое мужчин ранены в селе Устинка Белгородского района при атаке украинского FPV-дрона на движущийся легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:19
2024-11-28T15:19
2024-11-28T15:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Двое мужчин ранены в селе Устинка Белгородского района при атаке украинского FPV-дрона на движущийся легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Устинка Белгородского района движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В результате детонации пострадали двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго — баротравма. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ, где врачи оказали им первую медицинскую помощь. Для дальнейшего лечения бригадой СМП они переводятся в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава региона добавил, что село Грузское Борисовского района дважды атаковано беспилотниками. Первый дрон нанёс удар по частному дому, второй дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, в результате посечены 4 легковых автомобиля."В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атак двух FPV-дронов в одном доме выбиты окна, в 2 легковых автомобилях разбиты стёкла, а также посечён кузов", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20241128/vsu-1986222799.html
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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены двое мужчин
В селе Устинка в Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены двое мужчин