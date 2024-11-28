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Над Брянской областью уничтожены пять БПЛА
Над Брянской областью уничтожены пять БПЛА - РИА Новости, 28.11.2024
Над Брянской областью уничтожены пять БПЛА
ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T01:10
2024-11-28T01:10
2024-11-28T02:02
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожены пять БПЛА
Богомаз: ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Брянской областью