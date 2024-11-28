https://ria.ru/20241128/bryansk-1986122209.html

Над Брянской областью уничтожены пять БПЛА

Над Брянской областью уничтожены пять БПЛА - РИА Новости, 28.11.2024

Над Брянской областью уничтожены пять БПЛА

ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T01:10

2024-11-28T01:10

2024-11-28T02:02

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)