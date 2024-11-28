https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986243587.html

Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу

Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу - РИА Новости, 28.11.2024

Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу

Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской, которая была куратором ее марафонов, ушла работать психологом в школу, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:31

2024-11-28T15:31

2024-11-28T16:04

происшествия

москва

ярославль

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской, которая была куратором ее марафонов, ушла работать психологом в школу, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Мне предложили работать куратором марафонов, мои обязанности - проверять задания участников, отвечать, поддерживать их", - сказала свидетельница Татьяна Остапишина, выступая по видеосвязи из суда в Ярославле. По ее словам, потом она стала контролировать и других кураторов и зарабатывала в месяц примерно 200 тысяч рублей. Позднее руководитель марафонов и подруга Блиновской Лилия Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продажи марафонов. Остапишина пояснила, что теперь она работает в школе педагогом-психологом. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.

https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html

https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ярославль, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)