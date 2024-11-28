Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу
Свидетельница по делу блогера Блиновской устроилась работать психологом в школу
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской, которая была куратором ее марафонов, ушла работать психологом в школу, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
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"Мне предложили работать куратором марафонов, мои обязанности - проверять задания участников, отвечать, поддерживать их", - сказала свидетельница Татьяна Остапишина, выступая по видеосвязи из суда в Ярославле.
По ее словам, потом она стала контролировать и других кураторов и зарабатывала в месяц примерно 200 тысяч рублей. Позднее руководитель марафонов и подруга Блиновской Лилия Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продажи марафонов.
Остапишина пояснила, что теперь она работает в школе педагогом-психологом.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.