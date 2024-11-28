Рейтинг@Mail.ru
Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 28.11.2024 (обновлено: 16:04 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986243587.html
Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу
Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу - РИА Новости, 28.11.2024
Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу
Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской, которая была куратором ее марафонов, ушла работать психологом в школу, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:31
2024-11-28T16:04
происшествия
москва
ярославль
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026142_0:96:3088:1833_1920x0_80_0_0_c95b6616b7d53e82c4780d81c3ecc550.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской, которая была куратором ее марафонов, ушла работать психологом в школу, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Мне предложили работать куратором марафонов, мои обязанности - проверять задания участников, отвечать, поддерживать их", - сказала свидетельница Татьяна Остапишина, выступая по видеосвязи из суда в Ярославле. По ее словам, потом она стала контролировать и других кураторов и зарабатывала в месяц примерно 200 тысяч рублей. Позднее руководитель марафонов и подруга Блиновской Лилия Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продажи марафонов. Остапишина пояснила, что теперь она работает в школе педагогом-психологом. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html
москва
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026142_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_0e1fffa376526ea28180e65df082afe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ярославль, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Ярославль, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший куратор марафонов Блиновской устроилась на работу в школу

Свидетельница по делу блогера Блиновской устроилась работать психологом в школу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской, которая была куратором ее марафонов, ушла работать психологом в школу, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
«
"Мне предложили работать куратором марафонов, мои обязанности - проверять задания участников, отвечать, поддерживать их", - сказала свидетельница Татьяна Остапишина, выступая по видеосвязи из суда в Ярославле.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской
3 октября, 14:55
По ее словам, потом она стала контролировать и других кураторов и зарабатывала в месяц примерно 200 тысяч рублей. Позднее руководитель марафонов и подруга Блиновской Лилия Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продажи марафонов.
Остапишина пояснила, что теперь она работает в школе педагогом-психологом.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Защита Блиновской назвала сотрудников блогерши причиной проблем с налогами
25 июля, 04:16
 
ПроисшествияМоскваЯрославльЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала