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Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе - РИА Новости, 27.11.2024
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21:59 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/zhurnalisty-1986110505.html
Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе
Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе - РИА Новости, 27.11.2024
Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе
Россия будет реагировать на притеснение российских журналистов на Западе наилучшим для нее образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:59
2024-11-27T21:59
в мире
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россия
берлин (город)
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия будет реагировать на притеснение российских журналистов на Западе наилучшим для нее образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ведущая "Первого канала" Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро "Первого канала", а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта "Первого канала" в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне. "К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить", - сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя ситуацию.
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в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, москва
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Дмитрий Песков, Москва
Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе

Песков заявил, что Россия ответит на притеснение журналистов наилучшим образом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия будет реагировать на притеснение российских журналистов на Западе наилучшим для нее образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ведущая "Первого канала" Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро "Первого канала", а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта "Первого канала" в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
«
"К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить", - сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя ситуацию.
Логотип Первого канала - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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