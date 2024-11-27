https://ria.ru/20241127/zhurnalisty-1986110505.html

Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе

Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе - РИА Новости, 27.11.2024

Песков рассказал, как Россия ответит на притеснение журналистов на Западе

Россия будет реагировать на притеснение российских журналистов на Западе наилучшим для нее образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:59

2024-11-27T21:59

2024-11-27T21:59

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россия

берлин (город)

дмитрий песков

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия будет реагировать на притеснение российских журналистов на Западе наилучшим для нее образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ведущая "Первого канала" Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро "Первого канала", а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта "Первого канала" в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне. "К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить", - сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя ситуацию.

https://ria.ru/20241127/germanija-1985944448.html

германия

россия

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков, москва