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Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2024
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17:24 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/zakharova-1986049692.html
Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова
Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2024
Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова
Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:24
2024-11-27T17:24
россия
кабул (город)
афганистан
мария захарова
сергей шойгу
оон
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать это невозможно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ранее мы отмечали, что Россия, как и другие ведущие мировые державы, намерена развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачу противодействия исходящим с афганской территории терроризму, наркотрафику, и очевидно, что без снятия с движения талибов* статуса террористической организации делать это невозможно", - сказала она. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html
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россия, кабул (город), афганистан, мария захарова, сергей шойгу, оон, госдума рф, в мире
Россия, Кабул (город), Афганистан, Мария Захарова, Сергей Шойгу, ООН, Госдума РФ, В мире
Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова

Захарова: диалог с Кабулом невозможен без снятия с талибов статуса террористов

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать это невозможно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ранее мы отмечали, что Россия, как и другие ведущие мировые державы, намерена развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачу противодействия исходящим с афганской территории терроризму, наркотрафику, и очевидно, что без снятия с движения талибов* статуса террористической организации делать это невозможно", - сказала она.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Шойгу рассказал о планах исключить Талибан из черного списка
25 ноября, 17:14
 
РоссияКабул (город)АфганистанМария ЗахароваСергей ШойгуООНГосдума РФВ мире
 
 
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