https://ria.ru/20241127/zakharova-1986049692.html

Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова

Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2024

Россия намерена развивать диалог с Афганистаном, заявила Захарова

Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:24

2024-11-27T17:24

2024-11-27T17:24

россия

кабул (город)

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мария захарова

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать это невозможно, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ранее мы отмечали, что Россия, как и другие ведущие мировые державы, намерена развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачу противодействия исходящим с афганской территории терроризму, наркотрафику, и очевидно, что без снятия с движения талибов* статуса террористической организации делать это невозможно", - сказала она. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html

россия

кабул (город)

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россия, кабул (город), афганистан, мария захарова, сергей шойгу, оон, госдума рф, в мире