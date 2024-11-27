https://ria.ru/20241127/zakharova-1985924301.html

Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства

Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства - РИА Новости, 27.11.2024

Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства

Лондон играет лидирующую роль в антироссийской политике западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:52

2024-11-27T08:52

2024-11-27T09:00

лондон

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в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лондон играет лидирующую роль в антироссийской политике западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее. Они это делают не только с нами, это их стиль по жизни. Они отбирают и замораживают активы частные, государственные у многих стран, у многих финансистов, у многих людей, которые являются крупными предпринимателями", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".Она подчеркнула, что именно Великобритания развязала экономическую войну, именно она была инициатором гонений на российских дипломатов, и значительную роль Лондон сыграл в безосновательном изгнании российских дипломатов из стран НАТО.

https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985404457.html

лондон

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лондон, россия, в мире, мария захарова, великобритания, нато