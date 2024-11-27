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Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства - РИА Новости, 27.11.2024
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08:52 27.11.2024 (обновлено: 09:00 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/zakharova-1985924301.html
Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства
Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства - РИА Новости, 27.11.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства
Лондон играет лидирующую роль в антироссийской политике западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:52
2024-11-27T09:00
лондон
россия
в мире
мария захарова
великобритания
нато
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лондон играет лидирующую роль в антироссийской политике западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее. Они это делают не только с нами, это их стиль по жизни. Они отбирают и замораживают активы частные, государственные у многих стран, у многих финансистов, у многих людей, которые являются крупными предпринимателями", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".Она подчеркнула, что именно Великобритания развязала экономическую войну, именно она была инициатором гонений на российских дипломатов, и значительную роль Лондон сыграл в безосновательном изгнании российских дипломатов из стран НАТО.
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лондон, россия, в мире, мария захарова, великобритания, нато
Лондон, Россия, В мире, Мария Захарова, Великобритания, НАТО
Захарова прокомментировала ситуацию с секретарем британского посольства

Захарова заявила о лидирующей роли Лондона в антироссийской политике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лондон играет лидирующую роль в антироссийской политике западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее. Они это делают не только с нами, это их стиль по жизни. Они отбирают и замораживают активы частные, государственные у многих стран, у многих финансистов, у многих людей, которые являются крупными предпринимателями", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
Она подчеркнула, что именно Великобритания развязала экономическую войну, именно она была инициатором гонений на российских дипломатов, и значительную роль Лондон сыграл в безосновательном изгнании российских дипломатов из стран НАТО.
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ЛондонРоссияВ миреМария ЗахароваВеликобританияНАТО
 
 
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