https://ria.ru/20241127/zaderzhanie-1985908830.html
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году - РИА Новости, 27.11.2024
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году
Правоохранители задержали двух мужчин, которые обвиняются в убийстве знакомого в Приморье в 1996 году, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:14
2024-11-27T03:14
2024-11-27T03:14
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые обвиняются в убийстве знакомого в Приморье в 1996 году, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ. "Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение в убийстве Евгению Черкасову и Алексею Куниченко, совершенном 28 лет назад (п. "н" ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 24.04.1995 № 61-ФЗ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, осенью 1996 года фигуранты решили незаконно получить с потерпевшего деньги за избиение одного из них. Получив отказ, обвиняемые, будучи пьяными, убили своего знакомого. Они вынесли тело из квартиры и спрятали его неподалеку. Следователи установили свидетелей преступления, которые описали обвиняемых, однако фигуранты скрылись, и уголовное дело было приостановлено. Сейчас правоохранители нашли Куниченко и Черкасова, они задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20220809/bashkiriya-1808453240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, приморский край, рсфср
Происшествия, Россия, Приморский край, РСФСР
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году
В Приморье задержали двух мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году