Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/zaderzhanie-1985908830.html
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году - РИА Новости, 27.11.2024
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году
Правоохранители задержали двух мужчин, которые обвиняются в убийстве знакомого в Приморье в 1996 году, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:14
2024-11-27T03:14
происшествия
россия
приморский край
рсфср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые обвиняются в убийстве знакомого в Приморье в 1996 году, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ. "Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение в убийстве Евгению Черкасову и Алексею Куниченко, совершенном 28 лет назад (п. "н" ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 24.04.1995 № 61-ФЗ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, осенью 1996 года фигуранты решили незаконно получить с потерпевшего деньги за избиение одного из них. Получив отказ, обвиняемые, будучи пьяными, убили своего знакомого. Они вынесли тело из квартиры и спрятали его неподалеку. Следователи установили свидетелей преступления, которые описали обвиняемых, однако фигуранты скрылись, и уголовное дело было приостановлено. Сейчас правоохранители нашли Куниченко и Черкасова, они задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20220809/bashkiriya-1808453240.html
https://ria.ru/20240926/delo-1974734839.html
россия
приморский край
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, рсфср
Происшествия, Россия, Приморский край, РСФСР
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году

В Приморье задержали двух мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого в 1996 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые обвиняются в убийстве знакомого в Приморье в 1996 году, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
"Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение в убийстве Евгению Черкасову и Алексею Куниченко, совершенном 28 лет назад (п. "н" ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 24.04.1995 № 61-ФЗ)", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
В Башкирии будут судить супругов, убивших ребенка в 2001 году
9 августа 2022, 21:45
По версии следствия, осенью 1996 года фигуранты решили незаконно получить с потерпевшего деньги за избиение одного из них. Получив отказ, обвиняемые, будучи пьяными, убили своего знакомого. Они вынесли тело из квартиры и спрятали его неподалеку.
Следователи установили свидетелей преступления, которые описали обвиняемых, однако фигуранты скрылись, и уголовное дело было приостановлено. Сейчас правоохранители нашли Куниченко и Черкасова, они задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Следственные мероприятия по делу об убийстве семьи Алатарцевых с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради квартиры во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Приморье завершили расследование убийства семьи, совершенного в 1994 году
26 сентября, 02:54
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайРСФСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала