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В салоне машины, взорвавшейся во дворе дома в Подмосковье, не было людей
В салоне машины, взорвавшейся во дворе дома в Подмосковье, не было людей - РИА Новости, 27.11.2024
В салоне машины, взорвавшейся во дворе дома в Подмосковье, не было людей
Людей в салоне взорвавшейся машины во дворе дома в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья не было, повреждения получил рядом стоящий... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:34
2024-11-27T09:34
2024-11-27T09:40
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Людей в салоне взорвавшейся машины во дворе дома в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья не было, повреждения получил рядом стоящий автомобиль, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Машина взорвалась во дворе дома в ЖК Лайково", предварительная версия - поджог с последующим воспламенением бензобака, сообщили ранее в экстренных службах."В салоне никого не было", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что при взрыве повреждения получил рядом стоящий легковой автомобиль.
https://ria.ru/20241119/arest-1984529326.html
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одинцовский район
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происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район
В салоне машины, взорвавшейся во дворе дома в Подмосковье, не было людей
В салоне машины, взорвавшейся в ЖК "Лайково" в Подмосковье, не было людей