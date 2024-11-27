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Журналист задал британцам неожиданный вопрос из-за России
Журналист задал британцам неожиданный вопрос из-за России - РИА Новости, 27.11.2024
Журналист задал британцам неожиданный вопрос из-за России
Британии следует задуматься о последствиях перед тем, как вступать в открытую конфронтацию с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:06
2024-11-27T20:06
2024-11-27T20:06
первый запуск ракеты "орешник"
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украина
великобритания
владимир путин
джексон хинкл
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британии следует задуматься о последствиях перед тем, как вступать в открытую конфронтацию с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Серьезный вопрос: начнет ли Великобритания рыть братские могилы для своих солдат до или после начала войны с Россией?" — поинтересовался он.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241127/britaniya-1986071678.html
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первый запуск ракеты "орешник", россия, украина, великобритания, владимир путин, джексон хинкл
Первый запуск ракеты "Орешник", Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Джексон Хинкл
Журналист задал британцам неожиданный вопрос из-за России
Журналист Хинкл спросил, когда в Британии начнут рыть могилы для войны с РФ