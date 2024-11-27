https://ria.ru/20241127/voenkom-1986108907.html

На Украине сотрудники военкомата открыли стрельбу по гражданскому

На Украине сотрудники военкомата открыли стрельбу по гражданскому - РИА Новости, 27.11.2024

На Украине сотрудники военкомата открыли стрельбу по гражданскому

Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине открыли стрельбу по гражданскому, защищавшему задержанного в ходе силовой мобилизации мужчину, сообщило... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:33

2024-11-27T21:33

2024-11-27T21:33

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине открыли стрельбу по гражданскому, защищавшему задержанного в ходе силовой мобилизации мужчину, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) устроили стрельбу во время силовой мобилизации в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". "Страна.ua" публикует видео инцидента, предположительно, снятое у ворот криворожского военкомата. На ролике военный избивает лежащего мужчину в гражданском во внутреннем дворе учреждения, в то время как женщина, снимающая видео, зовет прохожих на помощь. Неизвестный в гражданском перелезает забор и бросается к мужчине. Второй военный, вероятно, из охраны военкомата, открывает огонь из автоматического оружия. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986106998.html

https://ria.ru/20241127/vsu-1986072307.html

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в мире, украина, кривой рог