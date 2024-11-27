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На Украине сержант погранвойск получил 12 лет за убийство начальника
На Украине сержант погранвойск получил 12 лет за убийство начальника - РИА Новости, 27.11.2024
На Украине сержант погранвойск получил 12 лет за убийство начальника
Суд на Украине признал виновным сержанта погранвойск в убийстве руководителя и приговорил его к 12 годам лишения свободы, сообщает Хмельницкий апелляционный... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:08
2024-11-27T12:08
2024-11-27T13:57
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Суд на Украине признал виновным сержанта погранвойск в убийстве руководителя и приговорил его к 12 годам лишения свободы, сообщает Хмельницкий апелляционный суд. "К 12 годам лишения свободы приговорил Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области 36-летнего военнослужащего, которого признал виновным в умышленном убийстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда. Установлено, что младший сержант заступил в наряд, получив автомат с четырьмя магазинами, после чего увидел в штабе непосредственного руководителя, пошел за ним в офицерскую столовую и там застрелил его. По словам обвиняемого, ранее начальник избивал его, а убийство было совершено в неадекватном состоянии.
https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html
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украина, хмельницкая область, в мире
Украина, Хмельницкая область, В мире
На Украине сержант погранвойск получил 12 лет за убийство начальника
Суд в Хмельницкой области приговорил сержанта погранвойск к 12 годам тюрьмы