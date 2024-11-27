ЦАХАЛ открыла огонь по подозреваемым в нарушении перемирия с Ливаном
ЦАХАЛ открыла огонь по подозреваемым в нарушении перемирия на границе с Ливаном
© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные
© Армия обороны Израиля
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила несколько подозреваемых в нарушении прекращении огня на границе с Ливаном и атаковала их.
"За последние несколько часов ЦАХАЛ выявила подозреваемых в южном Ливане и открыл по ним огонь. ЦАХАЛ остается в южном Ливане и будет активно пресекать каждое нарушение соглашения о прекращении огня", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболла" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболла" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге Ливана.
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