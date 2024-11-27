https://ria.ru/20241127/tokaev-1986097429.html

Путин и Токаев осудили безответственные заявления официальных лиц

Путин и Токаев осудили безответственные заявления официальных лиц - РИА Новости, 27.11.2024

Путин и Токаев осудили безответственные заявления официальных лиц

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудили безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:04

2024-11-27T20:04

2024-11-27T20:37

в мире

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казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудили безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета стран.Совместное заявление президентов РФ и Казахстана об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля."Стороны осуждают безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран", - говорится в заявлении.

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в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев