https://ria.ru/20241127/tokaev-1985903540.html

Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС

Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС - РИА Новости, 27.11.2024

Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану завил, что Казахстан и РФ плодотворно работают в рамках РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:38

2024-11-27T01:38

2024-11-27T01:38

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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану завил, что Казахстан и РФ плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который стал ключевым механизмом интеграции в Евразии и приобрел международный авторитет. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет", - написал Токаев. Глава Казахстана отметил, что за прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли. Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.

https://ria.ru/20241021/briks-1979041684.html

https://ria.ru/20241107/tokaev-1982449060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, евразия, касым-жомарт токаев, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб, шос, в мире