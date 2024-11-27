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Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС - РИА Новости, 27.11.2024
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01:38 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/tokaev-1985903540.html
Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС
Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС - РИА Новости, 27.11.2024
Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану завил, что Казахстан и РФ плодотворно работают в рамках РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:38
2024-11-27T01:38
казахстан
россия
евразия
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану завил, что Казахстан и РФ плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который стал ключевым механизмом интеграции в Евразии и приобрел международный авторитет. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия"."Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет", - написал Токаев. Глава Казахстана отметил, что за прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли. Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
https://ria.ru/20241021/briks-1979041684.html
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казахстан, россия, евразия, касым-жомарт токаев, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб, шос, в мире
Казахстан, Россия, Евразия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС, В мире
Токаев заявил, что Россия и Казахстан плодотворно работают в ЕАЭС

Токаев: ЕАЭС стал ключевым механизмом интеграции в Евразии

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану завил, что Казахстан и РФ плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который стал ключевым механизмом интеграции в Евразии и приобрел международный авторитет. Об этом он написал в авторской статье для газеты "Известия".
"Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет", - написал Токаев.
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Глава Казахстана отметил, что за прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли.
Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия.
Путин 27-28 ноября посетит Астану по приглашению лидера Казахстана. В первый день визита президент России проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ. Затем состоится официальный прием. Последний государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2023 года, летом 2024 года российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане.
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КазахстанРоссияЕвразияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинЕвразийский экономический союзОДКБШОСВ мире
 
 
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