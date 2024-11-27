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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям на харьковском направлении, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:08
2024-11-27T12:08
2024-11-27T12:17
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям на харьковском направлении, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
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вооруженные силы украины, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области