https://ria.ru/20241127/svo-1985965199.html

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 27.11.2024

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Север"

Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям на харьковском направлении, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:08

2024-11-27T12:08

2024-11-27T12:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям на харьковском направлении, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

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вооруженные силы украины, киев, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)