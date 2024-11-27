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В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети - РИА Новости, 27.11.2024
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11:08 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/stroitelstvo-1985943351.html
В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети
В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети - РИА Новости, 27.11.2024
В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети
Специалисты завершили строительство водопроводной сети в районном центре Богучанского района на северо-востоке Красноярского края, сообщает министерство... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:08
2024-11-27T11:08
жкх
богучанский район
красноярский край
сухобузимский район
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили строительство водопроводной сети в районном центре Богучанского района на северо-востоке Красноярского края, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "В селе Богучаны завершили строительство водопроводной сети по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда". Были проложены траншеи длиной более 2,5 километра, уложено свыше трех километров труб, смонтирован 41 колодец, установлены пожарные гидранты... Гидравлические испытания показали, что система полностью готова к эксплуатации", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на улице Крайней модернизировали старую водопроводную сеть. На улицах Южная и Ставропольская водопровод проложили впервые, здесь размечены участки для предстоящего нового строительства. Проложенные трубы имеют диаметр 100 мм, это увеличит пропускную способность водопровода, также не возникнет перебоев с водой в случае присоединения новых потребителей. "Благодаря участию в нацпроекте не только в Богучанах, но и в посёлках Красногорьевский и Ангарский Богучанского района в предыдущие два года были модернизированы системы водоснабжения, установлены водоочистные комплексы, проложены коммуникации. Мы будем и дальше участвовать в программах, позволяющих улучшить качество водоснабжения и условия жизни людей в нашем районе", - сказал замглавы района Виктор Любим. В этом году в рамках нацпроекта объекты питьевого водоснабжения строят в посёлке Мингуль Сухобузимского района, селе Малая Минуса Минусинского района, в городе Уяр. Завершено строительство в селе Красная Поляна Назаровского района.
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жкх, богучанский район, красноярский край, сухобузимский район
ЖКХ, Богучанский район, Красноярский край, Сухобузимский район
В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети

На северо-востоке Красноярского края завершили строительство водопроводной сети

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодопровод
Водопровод - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили строительство водопроводной сети в районном центре Богучанского района на северо-востоке Красноярского края, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"В селе Богучаны завершили строительство водопроводной сети по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда". Были проложены траншеи длиной более 2,5 километра, уложено свыше трех километров труб, смонтирован 41 колодец, установлены пожарные гидранты... Гидравлические испытания показали, что система полностью готова к эксплуатации", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, на улице Крайней модернизировали старую водопроводную сеть. На улицах Южная и Ставропольская водопровод проложили впервые, здесь размечены участки для предстоящего нового строительства. Проложенные трубы имеют диаметр 100 мм, это увеличит пропускную способность водопровода, также не возникнет перебоев с водой в случае присоединения новых потребителей.
"Благодаря участию в нацпроекте не только в Богучанах, но и в посёлках Красногорьевский и Ангарский Богучанского района в предыдущие два года были модернизированы системы водоснабжения, установлены водоочистные комплексы, проложены коммуникации. Мы будем и дальше участвовать в программах, позволяющих улучшить качество водоснабжения и условия жизни людей в нашем районе", - сказал замглавы района Виктор Любим.
В этом году в рамках нацпроекта объекты питьевого водоснабжения строят в посёлке Мингуль Сухобузимского района, селе Малая Минуса Минусинского района, в городе Уяр. Завершено строительство в селе Красная Поляна Назаровского района.
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