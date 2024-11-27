https://ria.ru/20241127/stroitelstvo-1985943351.html

В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети

В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети - РИА Новости, 27.11.2024

В Красноярском крае завершили строительство водопроводной сети

Специалисты завершили строительство водопроводной сети в районном центре Богучанского района на северо-востоке Красноярского края, сообщает министерство... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:08

2024-11-27T11:08

2024-11-27T11:08

жкх

богучанский район

красноярский край

сухобузимский район

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили строительство водопроводной сети в районном центре Богучанского района на северо-востоке Красноярского края, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "В селе Богучаны завершили строительство водопроводной сети по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда". Были проложены траншеи длиной более 2,5 километра, уложено свыше трех километров труб, смонтирован 41 колодец, установлены пожарные гидранты... Гидравлические испытания показали, что система полностью готова к эксплуатации", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на улице Крайней модернизировали старую водопроводную сеть. На улицах Южная и Ставропольская водопровод проложили впервые, здесь размечены участки для предстоящего нового строительства. Проложенные трубы имеют диаметр 100 мм, это увеличит пропускную способность водопровода, также не возникнет перебоев с водой в случае присоединения новых потребителей. "Благодаря участию в нацпроекте не только в Богучанах, но и в посёлках Красногорьевский и Ангарский Богучанского района в предыдущие два года были модернизированы системы водоснабжения, установлены водоочистные комплексы, проложены коммуникации. Мы будем и дальше участвовать в программах, позволяющих улучшить качество водоснабжения и условия жизни людей в нашем районе", - сказал замглавы района Виктор Любим. В этом году в рамках нацпроекта объекты питьевого водоснабжения строят в посёлке Мингуль Сухобузимского района, селе Малая Минуса Минусинского района, в городе Уяр. Завершено строительство в селе Красная Поляна Назаровского района.

https://ria.ru/20241125/demografiya-1985619521.html

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богучанский район

красноярский край

сухобузимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, богучанский район, красноярский край, сухобузимский район