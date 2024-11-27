https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1986073709.html
Спецоперация, 27 ноября: ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР
Спецоперация, 27 ноября: ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
Спецоперация, 27 ноября: ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:40
2024-11-27T18:40
2024-11-27T18:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донецкая народная республика
сергей лавров
владимир путин
мария захарова
запорожская аэс
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, ПВО сбила за сутки 49 БПЛА над семью регионами и акваторией Черного моря. ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ потеряли за сутки около 1535 человек на всех направлениях. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, отметили в Минобороны. ВСУ потеряли в Курской области более 250 военных за суткиПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет, сообщили в Минобороны России. Всего, по данным ведомства, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 36010 военнослужащих и 223 танка. ПВО сбила за сутки 49 БПЛА над 7 регионами и Черным моремРоссийские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 22 украинских беспилотника: 10 - над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской и по одному - над Курской, Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ. С 8.30 до 10.30 мск были сбиты 25 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Около 11.30 мск были уничтожены еще два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей. Два человека погбили в Курской области после удара ВСУ 23 ноябряДва человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. По данным следствия, 23 ноября украинские боевики, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, где находились мирные жители. Отмечается, что в результате удара "два человека погибли". Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению. Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ с 23 по 25 ноября нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Лавров заявил, что украинский кризис далек от дипломатического урегулирования"Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете". По его словам, "эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны". "Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы… Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции", - заявил Лавров. По словам министра, если перефразировать заявление президента РФ Владимира Путина, Москва готова к любому развитию событий, но всегда предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами. МИД заявил, что Россия готова провести обмен 630 украинских военнослужащихРоссия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20241126/pogibshiy-1985887348.html
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россия, курская область, донецкая народная республика, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, запорожская аэс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, ПВО сбила за сутки 49 БПЛА над семью регионами и акваторией Черного моря.
ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в МО РФ
. Уточняется, что ВСУ
потеряли за сутки около 1535 человек на всех направлениях. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС
беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, отметили в Минобороны.
ВСУ потеряли в Курской области более 250 военных за сутки
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет, сообщили в Минобороны России. Всего, по данным ведомства, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 36010 военнослужащих и 223 танка.
ПВО сбила за сутки 49 БПЛА над 7 регионами и Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 22 украинских беспилотника: 10 - над Ростовской областью
, семь - над Белгородской, два - над Воронежской и по одному - над Курской, Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ. С 8.30 до 10.30 мск были сбиты 25 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Около 11.30 мск были уничтожены еще два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей
.
Два человека погбили в Курской области после удара ВСУ 23 ноября
Два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК
России.
По данным следствия, 23 ноября украинские боевики, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, где находились мирные жители. Отмечается, что в результате удара "два человека погибли".
Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины
, причастные к данному преступлению.
Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ с 23 по 25 ноября нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.
Лавров заявил, что украинский кризис далек от дипломатического урегулирования
"Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
По его словам, "эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны".
"Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы… Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции", - заявил Лавров.
По словам министра, если перефразировать заявление президента РФ Владимира Путина
, Москва
готова к любому развитию событий, но всегда предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами.
МИД заявил, что Россия готова провести обмен 630 украинских военнослужащих
Россия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.