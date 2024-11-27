https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1986073709.html

Спецоперация, 27 ноября: ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР

Спецоперация, 27 ноября: ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2024

Спецоперация, 27 ноября: ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:40

2024-11-27T18:40

2024-11-27T18:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донецкая народная республика

сергей лавров

владимир путин

мария захарова

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, два человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, ПВО сбила за сутки 49 БПЛА над семью регионами и акваторией Черного моря. ВС России взяли под контроль Новую Ильинку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, сообщили в МО РФ. Уточняется, что ВСУ потеряли за сутки около 1535 человек на всех направлениях. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, отметили в Минобороны. ВСУ потеряли в Курской области более 250 военных за суткиПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет, сообщили в Минобороны России. Всего, по данным ведомства, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 36010 военнослужащих и 223 танка. ПВО сбила за сутки 49 БПЛА над 7 регионами и Черным моремРоссийские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 22 украинских беспилотника: 10 - над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской и по одному - над Курской, Брянской и Смоленской, сообщили в Минобороны РФ. С 8.30 до 10.30 мск были сбиты 25 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Около 11.30 мск были уничтожены еще два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей. Два человека погбили в Курской области после удара ВСУ 23 ноябряДва человека погибли в Курской области после удара ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. По данным следствия, 23 ноября украинские боевики, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово в Курской области, где находились мирные жители. Отмечается, что в результате удара "два человека погибли". Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению. Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ с 23 по 25 ноября нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Лавров заявил, что украинский кризис далек от дипломатического урегулирования"Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете". По его словам, "эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны". "Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы… Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции", - заявил Лавров. По словам министра, если перефразировать заявление президента РФ Владимира Путина, Москва готова к любому развитию событий, но всегда предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами. МИД заявил, что Россия готова провести обмен 630 украинских военнослужащихРоссия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20241126/pogibshiy-1985887348.html

https://ria.ru/20241127/vsu-1986032975.html

https://ria.ru/20241127/kahovka-1986033828.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986015253.html

россия

курская область

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, донецкая народная республика, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, запорожская аэс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина